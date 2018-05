Olave Basabose: 'Die angst zal bij me blijven'

‘Als kind van een jaar of acht had ik een terugkerende nachtmerrie: ik werd naar kostschool gestuurd door mijn ouders, in de kelders daar zaten slangen. Ik ben doodsbang voor slangen en wilde natuurlijk helemaal niet naar een kostschool. Ik weet niet waar dat idee vandaan komt want ik ben opgegroeid in Burundi en daar waren kostscholen helemaal niet zo gebruikelijk. Ik was een angstig kind, daar zal het mee te maken hebben. In de kostschooldroom kon ik wegkomen door te gaan vliegen.

Lees verder na de advertentie

Het stopte niet met de nachtmerries, het werd juist erger. Toen ik negen jaar was, zijn we de burgeroorlog tussen de Hutu’s en Tutsi’s in Burundi ontvlucht. Ik angstdroomde in die tijd heel onheilspellend over het wachten met mijn familie totdat we aan de beurt waren om vermoord te worden. Ik werd dan badend in het zweet wakker. Ik kreeg ook een voorspellende droom waarin ik mijn vader zag vrijkomen uit de gevangenis in Zambia. Dezelfde ochtend bleek dat hij inderdaad vrij was en op de grens van Zambia en Burundi was beland. Zie je wel, dacht ik, mijn dromen kloppen. De angstdromen over wachten totdat we vermoord zouden worden, werden toen nog angstaanjagender.

De droomloze slaap is mijn lie­ve­lings­slaap, want het leven is al zó’n overdonderende gewaarwording

Angst In Nederland heb ik veel herbelevingen gehad. Uiteindelijk heeft therapie me geholpen. Maar de angst voor mensen die mij en mijn familie iets aan willen doen, zal altijd op de achtergrond blijven vrees ik. Ik ben zo blij dat ik mijn dromen nu niet meer zo goed kan onthouden. Ik kan nachtmerries bovendien ook beïnvloeden door erin te breken en te gaan vliegen. Net als in de kostschooldroom. De droomloze slaap is mijn lievelingsslaap. Ik vind het leven al zó’n overdonderende gewaarwording. Ik ben blij dat mijn hoofd ’s nachts rust krijgt. Overdag ben ik druk en ontmoet ik veel mensen. In mijn werk ben ik voortdurend bezig met de vraag hoe we marginalisering en stigmatisering van minderheidsgroepen kunnen wegwerken uit onze maatschappij. Hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld mensen met een beperking, transgenders en mensen met een huidskleur niet worden gehinderd in hun ontwikkeling? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen evenveel kansen krijgt? Deze thema’s, die gaan over solidariteit en vrijheid, zet ik op de agenda met mijn publicaties, mijn politieke betrokkenheid en door erover te spreken op congressen en in vlogs. Door mijn activisme kan ik mijn dromen over een wereld waarin empathie en solidariteit de boventoon voeren, omzetten in actie. De meeste mensen denken dat activisten alleen maar boos en kritisch zijn, maar mijn ervaring is dat activistisch werk vooral hoopvol is. Activisten denken na hoe de wereld beter en eerlijker kan en doen daar ook wat aan.”

Olave Basabose Olave Basabose (34) is jurist, activist en feminist. Ze stond nummer tien op de lijst van de Haagse Stadspartij en was ook betrokken bij Bij1, de partij van Sylvana Simons. Ze omschrijft zichzelf als ‘zwart, veganist, non-binaire trans femme, queer, feminist, geldarm en verbeten romanticus’. In de interviewrubriek 'ik heb een droom' vraagt Trouw mensen waar ze over dromen, overdag of 's nachts. Lees hier eerdere artikelen.