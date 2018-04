Offshorebedrijf moet alweer personeel naar huis sturen

Terwijl sectoren als de bouw en de IT zitten te springen om personeel, gaan er in Nederlandse offshore nog steeds banen verloren. Bij Heerema Marine Contractors dat olieplatforms vervoert, installeert en ontmantelt, bijvoorbeeld. Het bedrijf schrapt 350 banen en stopt met het leggen van pijpleidingen in zee, waarmee het in het verleden goed geld verdiende.

Lees verder na de advertentie

Het is al de tweede keer in een half jaar tijd dat Heerema personeel naar huis moet sturen. In oktober kondigde het bedrijf een reorganisatie aan, waarbij 250 banen werden geschrapt. Heerema Marine Contractors heeft zestien jaar lang pijpen gelegd op (diep)zeebodems. In 2008 kocht het nog het Schotse bedrijf Pipeline Technique. Maar het bedrijf is nu te klein om de concurrentiestrijd met grotere firma’s vol te houden, zegt een woordvoerder. Tot die groten behoren het Italiaanse Saipem, het Franse Technip, het Britse Subsea7, het Amerikaanse McDermott en het Nederlandse Allseas.

Heerema Group heeft zwaar te lijden van de crisis in de olie- en gasindustrie

Heerema Group, het moederbedrijf van Heerema Marine, heeft zwaar te lijden van de crisis in de olie- en gasindustrie die in 2014 inzette toen de olieprijzen begonnen te dalen. Grote oliemaatschappijen als Shell, Chevron en BP, die tot de klanten van Heerema behoren, schrapten investeringen en stelden projecten uit of af.

Vooral Heerema Fabrication Group, het dochterbedrijf van Heerema dat grote olieplatforms bouwt, ondervond daar de gevolgen van. In 2016 schrapte het 450 van de 770 vaste banen. In dat jaar belandde ‘Fabrication’ ook in de rode cijfers. Tegelijkertijd werd Heerema Marine midscheeps geraakt: in een jaar (2016) halveerde de omzet naar 1 miljard euro en daalde de winst met 73 procent. De resultaten over 2017 zijn nog niet bekend.

Heerema blijft doorgaan met het vervoeren, installeren en ontmantelen van grote installaties op zee. De bekendste klus van het bedrijf dateert van 1999 toen het in opdracht van Shell de olie-opslagplaats Brent Spar ontmantelde en verscheepte naar Noorwegen.