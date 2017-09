Of Merkel en Schulz nog in de kerk waren geweest

De strekking ervan is dat het geen duel was maar een duet. Men was het in hoofdlijnen met elkaar eens, echte tegenstellingen waren er nauwelijks.

Voor zover van een duel sprake was, dan was het een duel zonder tegenstander. Merkel behoudt haar voorsprong in de peilingen en de SPD van Schulz blijft opnieuw kandidaat voor de voortzetting van de Grote Coalitie tussen christen- en sociaaldemocraten.

De Britse krant Financial Times sprak van een 'masterclass in stabiliteit' en dat was na alle tumult in Amerika (Clinton-Trump), Groot-Brittannië (May-Corbyn) en Frankrijk (Macron- Le Pen) al bijna een verademing te noemen.

De Duitse kranten waren zo heerlijk traag in hun berichtgeving dat Die Welt een Berlijnse schilder – Edward B. Gordon – naar het debat kon sturen in plaats van een fotograaf. U ziet hier zijn werk.

Persoonlijk heb ik van het duel genoten, alsook van de kundige nabespreking bij de ARD (Anne Will!) en ook door de vier voortreffelijke vragenstellers. Presentator Sandra Maischberger was van een van hen geweest, en op haar conto komt de vraag die de twee debaters nog het meest overviel. De vraag leek eigenlijk nogal ongepast voor dit podium, omdat hij gericht was op het persoonlijke leven van de twee politieke leiders en dus bracht hij hen beiden even uit balans.

Religie

Op dat moment werd gesproken over de islam, en of de islam als religie bij Duitsland paste. Ja, zeiden beiden, zolang daarbij de grondwet werd geëerbiedigd. Wie, zei Schulz, met een beroep op de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van godsdienst ageert tegen andere grondwetsprincipes zoals bijvoorbeeld de gelijke rechten voor vrouwen, die heeft in Duitsland niets te zoeken.

Daarop zei Maischberger ineens: 'Even een vraagje tussendoor, nu we het over religie hebben. Vandaag is het zondag. Is een van u beiden nog in de kerk geweest?'

Opmerkelijk. Wie in deze goeddeels geseculariseerde samenleving over de islam spreekt moet toch nog herinnerd worden aan het belijden van zijn eigen christelijk geloof, schreef Die Welt, die aan dit moment in het duel een kleine beschouwing wijdde.

Je zou ook kunnen zeggen dat het christendom niet langer met kerkbezoek geassocieerd moet worden

Merkel en Schulz worstelden een moment met hun antwoord, als voelden ze zich betrapt. Merkel zei eerst nee, ze was niet in de kerk, en Schulz zei ook nee, of toch wel, want hij was in een kapelletje geweest, op een kerkhof, om een vriend te herdenken. Waarop Merkel ineens zei dat ze daags ervoor in de kerk van haar vader was geweest, want het was diens sterfdag.

Het klonk in beide gevallen als een poging tot rechtvaardiging, maar het had ook iets treurigs, deze schuldbewuste uitvlucht, waarin het christendom was verbleekt tot een persoonlijk herdenkingsmoment voor een dierbare gestorvene.

Of je zou ook kunnen zeggen dat het christendom niet langer met kerkbezoek geassocieerd moet worden, een logisch gevolg van het voortschrijdende seculariseringsproces. Maar dat, schreef Die Welt, was niet minder dan een ramp voor de kerken.