Of Aung Sang Suu Kyi komt niet onder het leger uit, of het lot van de Rohingya interesseert haar niet

‘Een goed-nieuws verhaal’, zei president Barack Obama over Burma, precies een jaar geleden toen Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi hem opzocht in het Witte Huis. Inmiddels is het sprookje voorbij. Óf Suu Kyi komt niet onder de almacht van het Burmese leger uit, óf het lot van de bijna 400.000 islamitische Rohingya interesseert haar bar weinig.

Lees verder na de advertentie

Vorig jaar beloofde zij in New York juist de rechten van de Rohingya minderheid te zullen verdedigen

Vandaag maakte haar woordvoerder bekend dat Suu Kyi niet aanwezig zal zijn bij de 72ste algemene vergadering van de VN in New York, waar vanavond een spoedvergadering van de Veiligheidsraad over Burma zou plaatsvinden. Zij blijft thuis om de crisis te bezweren. Vorig jaar beloofde zij in New York juist de rechten van de Rohingya minderheid te zullen verdedigen. Nu roepen VN, Westerse landen en moslimnaties eensgezind om hulp en een eind aan de etnische zuiveringen in deelstaat Rakhine.

Een functionaris van de Bengaalse grenswacht meldde persbureau AP dat de toestroom uit Burma scherp is afgenomen. De burgers die het leger uit bepaalde districten wilde verjagen, hebben blijkbaar de grens weten te halen. Daarmee lijkt de beoogde etnische zuivering van die gebieden voltooid.

Leger nog steeds machtig Suu Kyi is sinds vorig jaar dan wel de hoogste burger – haar titel luidt ‘regent’ - maar na 50 jaar junta trekt het leger nog steeds aan veel touwtjes. Sterker, het is een vereerd instituut dat Burmezen kennen als Tatmadaw, en de populariteit lijkt door het geweld in Rakhine juist gegroeid. Het leger heeft de belangrijke ministeries van defensie, grenzen en binnenlandse zaken in handen, plus een kwart van de parlementszetels. Leiders van Iran tot Maleisië, en van bisschop Tutu tot de dalai lama veroordelen Suu Kyi Leiders van Iran tot Maleisië, en van bisschop Tutu tot de dalai lama veroordelen Suu Kyi nu. Maar de laatst overgebleven fans van Suu Kyi wijzen erop dat het leger zelfs de grondwettelijke macht heeft de fragiele burgerregering te beëindigen. Dat zou zij willen voorkomen. Het leger treedt al decennia keihard op tegen allerlei etnische groepen die meer rechten eisen. Maar toen Rohingya-militanten van de ‘Geloof Beweging’ eind augustus dertig politieposten en een legerkamp hadden aangevallen, kwam door legergeweld een ongekende exodus op gang. De vrees voor terreuraanslagen (al-Qaeda riep hiertoe op) en afscheiding zet generaals op scherp, evenals de sinds de democratisering fanatieker geworden boeddhistische Burmezen. Het leger beweert glashard dat vluchtelingen zelf hun dorpen in brand steken. Maar veel Rohingya die naar buurland Bangladesh zijn gevlucht, verklaren dat het leger willekeurig schiet en samen met nationalistische lokale boeddhisten brand sticht. Volgens de VN moet er snel veel geld worden uitgetrokken voor de opvang van de mensenmassa in Bangladesh. Dat kan het arme land in zijn eentje niet aan. Indonesië heeft goederen gestuurd, net als Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. VN-chef Antonio Guterres waarschuwde eerder voor een humanitaire catastrofe. Maar China en Rusland zullen harde maatregelen door de Veiligheidsraad zoals gewoonlijk trachten te voorkomen. Voor Peking gaat stabiliteit boven alles. Lees ook: Bisschop Tutu schrijft Aung San Suu Kyi: 'Spreek je uit voor de Rohingya'

Lees ook: Waarom Aung San Suu Kyi blijft zwijgen



Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.