Oezbekistan waarschuwde voor aanslagpleger Stockholm

De Oezbeekse minister van buitenlandse zaken Abdulaziz Kamilo zei vrijdag tegen Reuters dat zijn land nog voor de aanslag aan de bel heeft getrokken. Hij vertelde niet bij welk westers land of welke westerse organisatie hij dat heeft gedaan. Ook vertelde hij niet waarom Zweden niet rechtstreeks op de hoogte is gesteld.

De Oezbeekse autoriteiten wisten volgens de minister dat Rakhmat Akilov, de 39-jarige Oezbeek die verdacht wordt van de aanslag in Stockholm, door terreurorganisatie Islamitische Staat gerekruteerd was toen hij in 2014 vanuit Oezbekistan naar Zweden vertrok. Hij zou bovendien via sociale media landgenoten hebben opgeroepen om naar Syrië te reizen om aan de zijde van IS te vechten. Dat probeerde hij zelf ook in 2015, maar hij werd destijds tegengehouden bij de Turks-Syrische grens en teruggestuurd naar Zweden.

Ook in Zweden werd Akilov gezocht. De man had asiel aangevraagd in Zweden, maar dat verzoek werd afgewezen. Hij werd gezocht omdat hij illegaal in het land verbleef. De man zou een vrouw en vier kinderen hebben achtergelaten in Oezbekistan en vluchtte naar Zweden om geld te verdienen. Volgens de Zweedse politie was bekend dat de verdachte sympathieën had voor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat.

Bekend Akilov reed vrijdag met een vrachtwagen in op wandelend publiek in een grote winkelstraat in de Zweedse hoofdstad. Daardoor werden vier mensen gedood en raakten er vijftien gewond. De man bekende dinsdag dat hij verantwoordelijk is voor de aanslag. "Hij accepteert dat hij wordt opgesloten voor zijn daad", zei zijn advocaat Johan Eriksson in de rechtszaal. De Zweedse minister van justitie en migratie Morgan Johansson verklaarde kort na de aanslag al dat hij 'overweegt lidmaatschap van terreurorganisaties te criminaliseren'. Lees ook: Hoofdverdachte aanslag Stockholm bekent

