Oeps: Koreaans bedrijf keert personeel per ongeluk 80 miljard uit

De financiële waakhond van Zuid-Korea is een diepgaand onderzoek begonnen naar de handel in aandelen. Aanleiding is een kleine fout met enorme gevolgen bij Samsung Securities. Deze financiële dochter van de Samsung Groep gaf de eigen werknemers vrijdag een winstuitkering die 40.000 keer te hoog was. Waarschijnlijk was het een fat finger error: zo heet het in de financiële markt als iemand een verkeerde waarde invoert.

Het was de bedoeling om 2,8 miljard Koreaanse 'won' uit te keren aan het personeel, omgerekend ruim 2 miljoen euro. In plaats daarvan kregen ze 2,8 miljard 'aandelen'. Zoveel aandelen heeft Samsung Securities bij lange na niet uitstaan. De virtuele aandelen hadden een waarde van zo'n 80 miljard euro. Zestien personeelsleden begonnen deze spookaandelen meteen te verkopen, waardoor de beurskoers van Samsung Securities met 12 procent daalde. Gisteren bedroeg de schade 330 miljoen dollar aan verdwenen marktwaarde.

Dat werknemers de aandelen probeerden te verkopen noemt de toezichthouder een 'ernstig moreel risico'

En de schade loopt op. Het grootste pensioenfonds van Zuid-Korea, een van de grootste ter wereld, liet gisteren weten bij de aandelenhandel niet langer gebruik te maken van de diensten van Samsung Securities. Dit Nationaal Pensioen Fonds heeft 127 miljard dollar aan beleggingen in de Koreaanse aandelenmarkt. Andere fondsen nemen soortgelijke stappen.

Interne controle Financieel toezichthouder FSS begint vandaag een onderzoek van zeven handelsdagen naar de praktijken van Samsung Securities. Daar blijft het niet bij. Volgens de FSS gaat het namelijk niet om een individuele fout, maar deugt de interne controle bij veel Koreaanse effectenbedrijven niet. Daarom wordt de gehele handel onder de loep genomen. Na de vermoedelijke vergissing duurde het 37 minuten voordat Samsung Securities de handel in virtuele aandelen stopte. Veel te lang, volgens de FSS. Er staat iets groots op het spel: als handel in spookaandelen mogelijk blijkt te zijn, ondermijnt dat het vertrouwen in de beurs. Samsung Securities heeft de stabiliteit van het systeem ernstig geschaad, stelt de FSS. Dat werknemers de aandelen probeerden te verkopen, nadat Samsung voor de vergissing had gewaarschuwd, noemt de toezichthouder een 'ernstig moreel risico'. De Koreaanse minister van financiën dreigt met straffen voor deze werknemers. De verontwaardiging is breed: een petitie die oproept de fraudeurs aan te pakken, is ruim 200.000 keer ondertekend. Samsung Securities is een van de grootste financiële dienstverleners van Zuid-Korea en heeft dochterbedrijven in New York, Peking, Londen, Hongkong en Tokio. In 2016 bedroegen de bezittingen 26 miljard euro en de operationele winst 1,6 miljard euro. Topman Koo Sung-hoon zegt gedupeerde investeerders hun schade te vergoeden.

