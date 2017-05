Oekraïneverdrag komt er alsnog: Eerste Kamer is akkoord

Gisteren debatteerden senatoren met het kabinet over de bijsluiter die Rutte vorig jaar december in Brussel uitonderhandelde.

In de Tweede Kamer was er eerder dit jaar al een ruime meerderheid voor ratificatie met toegevoegde verklaring. Oppositiepartijen D66 en GroenLinks steunden de coalitiepartijen VVD en PvdA. Maar die partijen hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Steun uit de hoek van CDA, ChristenUnie en SGP was daarom noodzakelijk. In de Tweede Kamer wilden die partijen juist de uitslag van het referendum volgen. Hun Senaatsfracties maakten gisteren een eigen afweging en steunden het verdrag.

Van tevoren waren de ogen met name gericht op het CDA. De steun van drie van de twaalf senatoren zou voldoende zijn om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Oud-staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen zei gisteren aan het begin van het debat dat er ‘in onze fractie een ruime meerderheid dit wetsvoorstel lijkt te steunen’. Een definitieve stemming vindt pas volgende week plaats. De christendemocratische senatoren mogen dan een eigen afweging maken.

In de Tweede Kamer had CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt nog felle kritiek geuit op de juridische waarde van Rutte’s inlegvel. Zo staat er bijvoorbeeld dat het associatieverdrag zelf geen recht geeft op toekomstig EU-lidmaatschap. De procedure voor toetreding staat dan ook in het verdrag over de interne regels van de EU, en niet in associatieverdragen met derde landen.

Knapen zei gisteren dat de precieze interpretatie van de bijsluiter voor zijn fractie niet de doorslag geeft. Het verdrag is ook in ongewijzigde vorm belangrijk genoeg om aan te nemen. Zou het verworpen worden, dan is dat een tegenslag voor democratische krachten in Oekraïne, een opsteker voor de Russische president Vladimir Poetin, en krijgt Nederland een slechte naam onder bondgenoten.

Maar zelfs zonder steun van het CDA zou het kabinet nog voldoende stemmen hebben voor ratificatie van het verdrag. Namens de driekoppige fractie van de ChristenUnie gaf Roel Kuiper gisteren ook zijn steun. Hij wil niet dat Nederland alleen een internationaal besluit blokkeert, en ziet het verdrag als een signaal aan Oekraïne dat het onafhankelijk van Moskou haar toekomst mag bepalen. Ook de SGP besloot uiteindelijk akkoord te gaan. Volgens senator Diederik van Dijk ‘wegen geopolitieke argumenten zwaarder dan de uitslag van het referendum.’ Hij voelde er ook weinig voor om een volksraadpleging te volgen ‘die gekaapt is door volksmenners.’

