Oekraïne zet moord op journalist in scène om hem te beschermen

Duizenden geschokte lezers van de populaire blogger vulden zijn Facebookpagina met blijken van medeleven. Tot ver buiten Oekraïne klonken woorden van afschuw over de moord op alweer een prominente criticus van de Russische president Vladimir Poetin. Moskou ontkende boos alle aantijgingen en kaatste terug dat Oekraïne langzamerhand wel een heel gevaarlijk land wordt voor journalisten.

Maar vanmiddag verscheen Babtsjenko (41) onder kreten van ongeloof van de aanwezige journalisten ineens levend en wel op een persconferentie van de Oekraïense veiligheidsdienst. De ongedeerde Babtsjenko verontschuldigde zich voor de schok die zijn ‘dood’ had teweeggebracht, eerst en vooral bij zijn vrouw, die van niets wist. Maar volgens Babtsjenko was er in de ontstane situatie ‘geen andere optie’.

Volgens Kiev was Babtsjenko doelwit van een aanslag die is beraamd in Rusland. Gisteren is in Kiev een man gearresteerd die door Moskou zou zijn geronseld om de moord te organiseren. Hij zou een Oekraïner die eerder had deelgenomen aan de strijd in Oost-Oekraïne 40.000 dollar hebben geboden om Babtsjenko te doden. De beoogde moordenaar deelde die informatie met de Oekraïense veiligheidsdienst, aldus de chef van de dienst, Vasili Gritsak. Na de geënsceneerde ‘moord’ is de man gearresteerd.

De Oekraïners zouden het complot twee maanden geleden hebben ontdekt en Babtsjenko hebben gevraagd mee te werken aan een enscenering, met als doel de organisator in te rekenen. “Ik dank de veiligheidsdienst van Oekraïne dat ze mij het leven heeft gered”, aldus Babtsjenko. “De misdaad is gepleegd en bewezen, alle bewijzen zijn voorhanden. Het belangrijkste is dat mijn leven is behouden en vooral dat andere nog grotere terreurdaden zijn verijdeld.” Want die zouden ook in de maak zijn.

Babtsjenko twijfelt niet aan de lezing van Kiev. “Ze lieten mij documenten zien, mijn paspoortgegevens, inclusief foto. Dat paspoort kreeg ik toen ik 25 jaar was, die foto zit alleen in mijn paspoort en bevindt zich alleen bij de instantie waar ik mijn paspoort heb gekregen. Het is duidelijk dat die informatie van de Russische overheid komt.” Babtsjenko krijgt van nu af extra beveiliging, aldus Kiev.

Moskou, dat eerder beschuldigingen van betrokkenheid bij de moord verontwaardigd van de hand wees, veroordeelt de enscenering als een nieuwe poging Rusland in diskrediet te brengen. Het Russische ministerie van buitenlandse zaken spreekt van een ‘maskerade’ en een ‘anti-Russische provocatie’. De journalistenorganisatie Verslaggevers Zonder Grenzen heeft in een tweet de operatie veroordeeld. “Hoewel de terugkeer van de verslaggever een grote opluchting is, valt het zeer te betreuren de de Oekraïense autoriteiten met de waarheid hebben gespeeld, wat ook hun motief is geweest.”

Babtsjenko houdt al jaren terdege rekening met een aanslag op zijn leven. Hij is een van de felste critici van de Russische president Poetin en diens politiek inzake Oekraïne en Syrië. Na vele doodsbedreigingen besloot hij vorig jaar zijn land tijdelijk te ontvluchten. Hij zei onlangs tegen een Oekraïense televisiezender alles te willen doen opdat ‘de tanks van het land dat eens het mijne was’ verdwijnen uit Oekraïne.