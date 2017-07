Oekraïne: walhalla voor hackers

De cyberaanval van deze week trof vooral Oekraïne. Computers bij banken, overheidsinstellingen, supermarkten, de spoorwegen en vliegvelden haperden of vielen compleet uit. Geldautomaten werkten in sommige gevallen niet meer, op het vliegveld was geen reisinformatie beschikbaar en bij de kerncentrale Tsjernobyl moest met de hand de straling worden gemeten.

Het blijft onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de cyberaanval. Maar het is evident dat het virus zich verspreidde vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld. Hoewel sommige experts menen dat de aanval voornamelijk tot doel had de infrastructuur in Oekraïne te verstoren, vindt Jornt van der Wiel van beveiligingsbedrijf Kaspersky Lab die conclusie wat voorbarig. "Oekraïne is het hardst getroffen, maar ook Rusland heeft veel schade opgelopen."

Die oorlog speelt zich volgens analisten niet alleen af op de grond, maar ook in cyberspace. Zo proberen APT29 en APT28, Russische spionagenetwerken die zeer geavanceerd te werk gaan, inlichtingen te stelen bij de regering in Kiev, bij westerse denktanks en regeringen. Die spionagenetwerken hebben als doel te achterhalen wat de vijand van plan is.

Dat neemt niet weg dat Oekraïne een aantrekkelijk land is voor hackers. Het is vaker slachtoffer van cyberaanvallen dan andere Europese landen. Van der Wiel onderschrijft dat. Het heeft verschillende oorzaken. De oorlog die woedt in het oosten van het land waar separatisten gesteund door Rusland vechten tegen het regeringsleger, speelt absoluut een rol.

Stroomvoorziening

Ook de infrastructuur in Oekraïne is regelmatig het slachtoffer van hackers. In 2014, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, werden bijvoorbeeld stemmachines aangevallen. Volgens de Oekraïense autoriteiten probeerden de daders de stemprocedure te beïnvloeden, maar dat mislukte op het laatste moment. Een jaar later, in de winter van 2015, kwamen 225.000 huishoudens zonder stroom te zitten omdat het elektriciteitsnetwerk tijdelijk werd plat gelegd. In de winter van vorig jaar had een soortgelijke aanval invloed op de stroomvoorziening in het land.

In de laatste twee maanden van 2016 zouden zelfs 6500 aanvallen op 36 verschillende doelen - variërend van mediabedrijven tot staatsinstellingen - zijn uitgevoerd, zeggen de Oekraïense autoriteiten. President Petro Porosjenko wijst in alle gevallen met de beschuldigende vinger naar de Russische inlichtingendiensten. Sommige experts menen zelfs dat Oekraine wordt gebruikt als een soort proeftuin. De Russische hackers zouden hun gereedschap testen om het vervolgens toe te passen in andere landen, denk aan de Verenigde Staten.

Dit soort claims zijn lastig te bewijzen, want het herleiden van een cyberaanval is erg ingewikkeld. "We weten wel dat Oekraïne voor Russische hackers een ideaal doel is", zegt Van der Wiel. "Er wordt namelijk Russisch gesproken." Een ander voordeel: veel Oekraïense bedrijven gebruiken Russische hard- en software. Bovendien hoeven aanvallers die opereren vanuit Rusland niet te vrezen voor een straf, want Rusland levert geen staatsburgers uit. Zo blijft de Russische hacker buiten schot.

Dat betekent niet dat de hackers allemaal banden hebben met het Kremlin. Veel aanvallers opereren op eigen houtje. Bovendien is ook de Russische infrastructuur vaak slachtoffer van een aanval. Van der Wiel: "Russische pinautomaten bijvoorbeeld worden erg vaak getroffen."