Oekraïne onderzoekt 'ongefundeerde berichten' over rakethulp aan Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un in overleg met de top van het leger. Foto is geleverd door het Noord-Koreaans staatspersbureau. © AFP

De Amerikaanse krant The New York Times schreef maandag dat de verbazingwekkend snelle ontwikkeling van het Noord-Koreaanse raketprogramma te danken is aan illegale leveringen vanuit Oekraïne. Het staatsbedrijf Joezjmasj zou de motoren hebben geleverd voor de twee intercontinentale ballistische raketten die in juli succesvol getest werden door Noord-Korea.



Het bericht zorgde voor heel wat ophef, vooral omdat Oekraïne een bondgenoot is van de Verenigde Staten. ,,Hoewel de beschuldigingen tegen Oekraïne absurd zijn, zullen we als een verantwoorde partner de informatie (...) zorgvuldig onderzoeken", meldt Porosjenko. ,,Daarom heb ik onmiddellijk bevolen (...) om een grondig en compleet onderzoek uit te voeren en om de conclusies binnen drie dagen over te dragen."



De president had in een eerste reactie al ontkend dat er leveringen aan Noord-Korea zouden plaatsvinden. De president zegt dat het onderzoek nu zal 'bevestigen' dat de beschuldigingen nergens op gebaseerd zijn. Voorts zal het onderzoek volgens hem ook 'de werkelijke bron en intenties' achter de 'verzinsels' achterhalen.

