Oekraïense president wil steun van Navo in conflict met Rusland

Porosjenko vraagt de Navo in de Duitse krant Bild om ‘Oekraïne te helpen en beveiliging te verzorgen'. Hij hoopt dat Navo-landen bereid zijn om marineschepen zijn kant op te sturen. Volgens de president is de Russische leider Vladimir Poetin van plan om de Zee van Azov in te nemen.

‘We kunnen deze agressieve politiek van Rusland niet accepteren. Eerst was het de Krim, toen het oosten van Oekraïne, nu wil hij de zee van Azov. Duitsland moet zich ook de vraag stellen: Wat zal de volgende stap van Poetin zijn als we hem niet tegenhouden?’ aldus Porosjenko in het interview met de krant. De president kondigde de noodtoestand af in het land naar aanleiding van het conflict.

De Navo gaf al eerder aan de kant van Oekraïne te kiezen, hoewel het land geen officiële lidstaat is. Navo-baas Jens Stoltenberg riep Rusland op om de Oekraïense schepen, die werden beschoten voordat ze werden ingenomen, vrij te geven. Ook de bemanning moet worden vrijgelaten, aldus Stoltenberg. In totaal worden 24 bemanningslieden worden vastgehouden door Rusland. Oproepen van de internationale gemeenschap om hen vrij te laten, hebben vooralsnog geen effect gehad.

In een verdrag uit 2003 staat dat Rusland en Oekraïne gezamenlijk zeggenschap over de Straat van Kertsj, maar sinds de annexatie van de Krim vindt Rusland dat de waterweg bij hen hoort. Eerder dit jaar opende het land er een brug.

Rusland legt de schuld van het alsmaar escalerende conflict bij Oekraïne; marineschepen van dat land waren illegaal Russische wateren binnengedrongen. Poetin heeft Porosjenko ervan beschuldigd met de 'provocatie’ op het water kiezers voor zich te willen winnen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

