Oekraïense hoofdaanklager Joeri Loetsenko ziet het MH17-proces met vertrouwen tegemoet

Voor het onderzoek naar de oorlog in het oosten van Oekraïne wordt informatie verzameld door duizenden medewerkers van de Oekraïense inlichtingendienst, aangestuurd door drie aanklagers. Als zij informatie vinden over MH17, wordt die gedeeld met het internationale Joint Investigation Team (JIT), zegt hoofdaanklager Joeri Loetsenko. Vandaag was hij bij de JIT-persconferentie.

Zo heeft de Oekraïense inlichtingendienst onder meer tienduizenden telefoontaps verzameld ten tijde van het uitbreken van de separatistische opstand. Het JIT maakt er dankbaar gebruik van.

“We tappen telefoons van terroristenleiders, Russische militairen en hun communicatie met Russische topofficials af”, aldus de hoofdaanklager. “We hebben meer dan vijf miljard pagina’s met tapgesprekken. Ongeveer 600 waren nuttig in de MH17-zaak.”

Voor zover wij weten, gebruikt het Kremlin versleutelde telefoons, dus het Kremlin kreeg vandaag een aardige verrassing

Uit de taps kwam onder meer een opvallend telefoongesprek van 11 juli 2014 naar voren tussen de toenmalige ‘premier’ van de separatisten in Donetsk, Alexander Borodaj, en Poetins topadviseur voor Oost-Oekraïne, Vladislav Soerkov. Borodaj noemde Soerkov eerder al ‘onze man in het Kremlin’ genoemd. Tijdens het telefoongesprek praten de twee over militaire hulp die Rusland de rebellen kan geven.

Loetsenko gniffelt erom dat het lukte dit gesprek af te tappen. “Voor zover wij weten, gebruikt het Kremlin versleutelde telefoons, dus het Kremlin kreeg vandaag een aardige verrassing.”

Hij ziet het MH17-proces met vertrouwen tegemoet. “Ik voel me er goed over. Het is een eerste maar belangrijke stap op weg naar gerechtigheid. We hebben het volste vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem.”

Loetsenko denkt niet dat Rusland ooit gaat meewerken. “De laatste vijfhonderd jaar heeft Rusland met niemand samengewerkt. Geweren, strijdgas, raketten en leugens zijn de wapens die het land gebruikt. Dus ik heb geen vertrouwen in Poetin en in alle andere zaken die verbonden zijn met Ruslands agressieve ­beleid.

