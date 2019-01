Oeganda legt kritische kunstenaars het zwijgen op met nieuwe regels

De Oegandese regering gaat strenger optreden tegen ‘grof taalgebruik’ in de muziek- en entertainmentindustrie. Volgens de nieuwe regels moeten artiesten hun muziek of scripts voorleggen aan de autoriteiten voordat ze het mogen uitbrengen.

De nieuwe plannen liggen al klaar en worden naar verwachting in maart door het kabinet goedgekeurd, zegt minister van gender en cultuur Peace Mutuuzo tegen persbureau Reuters. “We kunnen het gebruik van grof taalgebruik niet langer door de vingers zien. Mensen componeren liedjes enkel om anderen te beledigen.”

Museveni kan door een omstreden wetswijziging nog een termijn plakken aan zijn 33-jarige heerschappij

Maar critici claimen dat het helemaal niets met grove taal te maken heeft. Volgens hen is dit een nieuwe poging van president Yoweri Museveni om kritische kunstenaars het zwijgen op te leggen. De 74-jarige machthebber probeert tegengeluiden steeds meer in kiem te smoren nu zijn populariteit lijkt af te nemen. Hij treedt hard op tegen de oppositie en zet regelmatig veiligheidstroepen in om protestacties neer te slaan met traangas, geweld en arrestaties.

Populair onder jongeren Vooral de populariteit van popster en oppositieleider Bobi Wine (zie kader) is de autoriteiten een doorn in het oog. De zanger, die sinds 2017 parlementslid is, uit met zijn catchy liedjes al jaren forse kritiek op de regering, de corruptie en de armoede. Met name onder de grote groep jongeren, zo’n driekwart van de bevolking van Oeganda, is hij populair. Hij vormt daarmee een bedreiging voor Museveni, die dankzij een omstreden wetswijziging aan de verkiezingen van 2021 mee mag doen. Hij kan daardoor nog een termijn plakken aan zijn 33-jarige heerschappij. Muzikanten en andere artiesten moeten zich volgens de nieuwe regels bij de overheid registreren om een licentie aan te vragen. Alleen met zo’n papiertje mogen zij hun vak uitoefenen. Schendt een kunstenaar de regels, dan moet hij of zij die licentie meteen inleveren. Ook is het voortaan verplicht om songteksten en scripts voor vertoning bij de autoriteiten in te dienen. Als de inhoud naar hun mening aanstootgevend taalgebruik bevat of onzedelijk is, dan censureert de regering de inhoud, aldus minister Mutuuzo. Muzikanten moeten ook toestemming vragen om buiten Oeganda op te treden.

Bobi Wine Robert Kyagulanyi, beter bekend onder zijn artiestennaam Bobi Wine (36), is een van de meest prominente critici van president Yoweri Museveni. Voordat hij in 2017 toetrad tot het parlement, was hij een populaire afrobeat-zanger. Hij beschrijft zijn eigen liedjes als ‘edutainment’, een samentrekking van educatie en entertainment. Zo ging een van zijn eerste hits over persoonlijke hygiëne. Als onafhankelijke kandidaat van een klein kiesdistrict heeft hij weinig politieke ervaring, maar hij weet met zijn charme veel jongeren voor zich te winnen. De zelfbenoemde ‘getto-president’ werd vorig jaar opgepakt wegens ‘hoogverraad’ en zwaar mishandeld in de gevangenis. De regering ontkent dit. Na zijn vrijlating is Wine weer gaan touren, maar zijn optredens worden regelmatig gedwarsboomd door de autoriteiten. Sinds zijn arrestatie is de populariteit en (internationale) bekendheid van de popster alleen maar toegenomen.

