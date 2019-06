Odebrecht, de spil in het Braziliaanse corruptieschandaal, staat op omvallen

Het Braziliaanse bouwconcern Odebrecht, dat het middelpunt was van de enorme corruptiezaak Operatie Wasstraat, heeft de rechtbank van São Paulo om bescherming gevraagd tegen een faillissement. Het conglomeraat zoekt een oplossing voor een pakket van 11,7 miljard euro aan schulden.

De Odebrecht-groep bestaat uit een verzameling bedrijven die onder meer actief zijn in de olie, de scheepsbouw, het transport, de woningbouw en de landbouw. Het concern kwam in grote problemen toen bleek dat topmanagers grote bedragen hadden betaald aan politici en ambtenaren in ruil voor contracten. Als gevolg van dat wijdvertakte schandaal zit oud-president Lula da Silva sinds twee jaar in de gevangenis.

Odebrecht probeerde zijn kroonjuweel te verkopen aan LyondellBasell Industries, een in Nederland gevestigde petrochemische gigant, maar die overname liep stuk

Operatie Wasstraat, oftewel Lava Jato, begon in 2014 als een onderzoek naar witwassen, maar veranderde in een gigantisch corruptiedossier in minstens tien landen. Er zijn 429 individuen aangeklaagd en 159 mensen veroordeeld. Opgeteld hebben zij 2249 jaar gevangenisstraf gekregen. Opgeteld is in deze zaken 1,5 miljard euro aan smeergeld betaald. Daarnaast is nog 3 miljard euro uit Brazilië weggesluisd.

19 jaar cel voor de topman In 2016 kwam Odebrecht tot een schikking met aanklagers in Brazilië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Het bedrijf moest 3,5 miljard dollar boete betalen. Voormalig topman Marcelo Odebrecht, kleinzoon van de oprichter van het bedrijf, werd in 2015 gearresteerd en kreeg 19 jaar cel vanwege corruptie. Hij heeft sinds twee jaar huisarrest en mag zich niet bemoeien met de onderneming. Op het hoogtepunt had het concern 193.000 werknemers. Nu zijn dat er nog 58.000, waarvan twee derde in Brazilië. Toen Odebrecht werd geraakt door deze crisis zat het bedrijf al diep in de schulden. Vervolgens kwam daar nog de economische crisis in Brazilië overheen. De afgelopen tijd heeft het concern bedrijfsonderdelen moeten afstoten om aan geld te komen. Odebrecht probeerde zijn kroonjuweel Braskem, een petrochemisch bedrijf, te verkopen aan LyondellBasell Industries, een in Nederland gevestigde petrochemische gigant. Maar de overname liep eerder deze maand stuk. Daardoor werd het schuldenprobleem van Odebrecht onhoudbaar.

Beslaglegging Odebrecht heeft in totaal 22,6 miljard euro schulden. Het pakket schulden waarvoor het nu bescherming zoekt, staan uit bij zes banken en een investeringsfonds. Als Odebrecht de aflopende schulden niet kan terugbetalen, raakt het Braskem kwijt aan de schuldeisers. Braskem was vorig jaar goed voor 80 procent van de inkomsten van het concern. Odebrecht vraagt de rechter nu om de beslaglegging te voorkomen.

