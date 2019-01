Ochtendspits rustiger dan normaal, meeste sneeuw valt tussen de spitsen

Vanuit het zuidwesten trekt er in de loop van de ochtend lichte sneeuw over het land. De eerste neerslag wordt vanaf 8 uur verwacht in Zeeland en Zuid-Holland. In de loop van de dag kan er zich op veel plaatsen in Nederland een sneeuwdek vormen van maximaal vijf centimeter. Vooral in Zeeland moeten weggebruikers rekening houden met gladheid. Er worden 546 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers ingezet om de snelwegen continu sneeuwvrij te houden.

De meeste sneeuw valt in de periode tussen de ochtend- en de avondspits en daardoor zal de overlast meevallen, zo voorspelt Weeronline. Het weerbureau verwacht dat de sneeuwval wel gladheid kan veroorzaken, maar voorziet geen grote problemen op de weg. “Zeer waarschijnlijk komt het niet tot code oranje.”

Vooralsnog is de ochtendspits rustiger dan normaal. “Er staat 100 kilometer minder file dan op een doorsnee dinsdag het geval is”, stelt een woordvoerder van de ANWB. “Er zijn minder auto’s op de weg.” De verkeersdienst vermoedt dat veel mensen dinsdag thuis werken. “De echte problemen op de weg verwachten we pas aan het einde van de ochtend, als de sneeuw gaat vallen.”

Treinverkeer Vanwege de voorspelde sneeuwval rijden er minder treinen dan op een gewone werkdag. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier, waardoor er meer ruimte moet ontstaan om eventuele problemen op te lossen. Volgens een woordvoerder van de NS blijft tachtig procent van de treinen rijden. Reizigers moeten vooral tijdens de spits rekening houden met langere reistijden en ze krijgen het advies regelmatig de reisplanner te raadplegen. Extra medewerkers op stations en sneeuw- en storingsploegen moeten reizigers op weg helpen. De treinen van de NS gaan door een anti-icing-installatie. Op zes locaties in Nederland worden de rijtuigen aan de onderkant ingesmeerd met een antivries-middel. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat sneeuw en ijs aan de trein blijven plakken, tussen de rails vallen of de leidingen onder de trein beschadigen. ProRail en NS hebben daarnaast vandaag op vijf trajecten zogenaamde schraapritten uitgevoerd om ijsvorming op de bovenleidingen te beperken. Toch vielen maandagochtend enkele treinen stil. Door ijsvorming vermindert het contact tussen de bovenleiding en de trein, krijgt de trein geen stroom en kan die niet rijden. Als er in de nacht van dinsdag op woensdag weer kans op ijsvorming is, worden er opnieuw schraapritten gereden.

Vliegverkeer De verwachte sneeuwval op dinsdag leidt waarschijnlijk ook tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldde KLM maandag. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht goed in de gaten te houden.