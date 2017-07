O Tour de France, jij vat vol suspense

De gapende gaten donderdag geslagen op de 20 procent steile helling van Peyragudes lijken grotendeels gelijmd. Froomes wangen waren daar net grijze vlekken. Zijn tong stak zo ver uit zijn mond dat ik me sterk moest vergissen of hij wilde zich van wat ingewanden ontdoen, om de laatste grammetjes te verliezen die hij nodig had om niet te lossen. Zijn maag kwam net niet naar buiten. Wat een gezicht. Zo zag ik Froome nog nooit.

Maar Contador, hij danst. Hij gaat er als vanouds vandoor. Met Landa in zijn wiel. Ze pakken seconden, minuten zelfs. Is Landa flauw van de stalorders van zijn team Sky? Is hij de mol in de eeuwig allersterkste ploeg? O jongens, ik smul voor de tv. Gisteren zag ik al wat beelden van boze mensen om Landa bij de bus. Vandaag lijkt Landa zelf een tikkie bozer. Hij zal het ze allemaal eens laten zien. Hij gaat toch weg, naar verluidt naar Movistar, dus waarom zou hij nog luisteren als hij het geel ook pakken kan.

Kijk! Alberto Contador valt aan! En hee, wie gaat er met hem mee? Diezelfde verdraaide Landa. Wat is dat nou, dat kan toch niet, aanvallen, bij zijn eigen kopman weg? Ach, maak je niet druk, vertel ik mezelf. Contador zal zo wel ploffen, kapotgevallen als hij is. Ik denk dat hij zelf niet eens meer kan tellen hoe vaak hij deze Tour al op het asfalt lag.

Vandaag kan dat nooit helemaal verdwenen zijn. Froomes langpootmuggenbeentjes draaien helemaal niet soepel rond. Of lijkt dat zo? Wil ik het zien? Al vanaf het startschot gaat het volle kracht vooruit. Daarbij gaat het ook nog eens continu vals plat omhoog. Geen renner zit op z'n fiets als aan het zondagse kopje thee bij zijn oma. Behalve Mikel Landa dan misschien. De sterkste man in koers, die zijn eigen kopman Chris eraf reed terwijl Froome bijkans ingewanden kotste.

Magistraal masterplan

Of... zit er een magistraal masterplan achter wat er hier gebeurt? Rijdt Landa expres zo ver bij zijn kopman vandaan? Ja, dat is eigenlijk niet onlogisch. In de groep met Froome moeten ze nu blijven racen, voor hun eigen plekkie in het klassement. Worden ze mooi moe van. En dan valt Froome natuurlijk aan, zo dadelijk op het allersteilste stuk, om zijn belagers af te schudden.

Toch betwijfel ik of Froome dat kan. Want die barstjes, die zijn gebleven, dat zie ik volgens mij toch goed. Hij zakt zelfs wat verder naar achter. Aanvallen, nee, dat wordt 'm niet. Eerder lossen, let maar op. Maar dan plots: Froome op de pedalen! Wauw kijk dan, hij gaat toch! Het porselein, dat breekt niet. Het is sterker dan ik dacht.

En dit is dus precies waarom de Tour zo mooi is. Je ziet telkens wat je graag wilt zien. Je kunt honderdduizend theorieën bedenken. En elke minuut veranderen die weer. Wat er echt gebeurt, ontdek je nooit: na de etappe heeft iedereen z'n verhaaltje klaar. Dat het allemaal zo bedoeld was. Dat dit het plan was, tot in perfectie uitgevoerd.

Nog acht etappes om te achterhalen of Landa de mol is. Of om Sky's masterplan op volle kracht ontvouwd te zien. O Tour de France, wat ben jij toch een heerlijk vat vol suspense.