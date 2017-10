O.J. Simpson is weer een vrij man, maar rust krijgt hij niet

Volgens de commissie die gaat over de vrijlating, heeft Simpson zich in de gevangenis in Lovelock in het noordwesten van van Nevada aan alle regels gehouden en is hij geen gevaar voor de samenleving. Ook zijn leeftijd - hij is inmiddels zeventig - en het feit dat hij geen strafblad had, speelden een rol in dat besluit.

Lees verder na de advertentie

Op een video die de gevangenis op Facebook heeft geplaatst, is te zien hoe Simpson iets na middernacht wordt vrijgelaten. Hij staat de komende vijf jaar nog onder toezicht. Waar hij naartoe gaat, is niet bekend. Simpson zei eerder dat hij graag naar Florida wilde.