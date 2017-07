O.J. Simpson in oktober vervroegd vrijgelaten

De reclasseringscommissie van de staat Nevada besloot tot vrijlating van Simpson na een zitting waarin onder anderen een van zijn slachtoffers en zijn dochter werden gehoord. Volgens de commissie heeft Simpson zich tijdens zijn gevangenschap goed gedragen en vormt hij geen gevaar voor het publiek.

Trofeeën

Simpson werd in 2008 veroordeeld tot 33 jaar cel wegens een gewapende overval in een hotel in Houston, een jaar eerder. Daar stormde hij met vijf anderen de hotelkamer binnen van twee verzamelaars van onder meer sportonderscheidingen, en eiste van hen een aantal trofeeën uit zijn carrière terug die hem volgens de voormalige football-speler rechtmatig toebehoorden.

Simpson tijdens de hoorzitting vandaag. © AP

In 1994 was Simpson al eerder gearresteerd wegens verdenking van moord op zijn ex-vrouw Nicole Brown Simpson en haar man Ron Goldman in Los Angeles. In 1995 achtte een jury hem onschuldig en werd hij vrijgesproken van die dubbele moord, na een geruchtmakend proces dat in de VS en in grote delen van de wereld nauwgezet werd gevolgd. De moorden zijn nadien nooit opgelost en veel Amerikanen denken tot op de dag van vandaag dat Simpson wel de dader was.