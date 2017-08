NVWA ontkent dat ze al wist van gifei

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontkent ten stelligste dat ze eind vorig jaar al weet had van de aanwezigheid van het verboden bestrijdingsmiddel fipronil in eieren. Weliswaar kreeg de toezichthouder in november 2016 een anonieme melding over het illegaal gebruik van fipronil bij het schoonmaken van pluimveestallen. Maar 'er was geen enkele aanwijzing dat het ook in eieren zou kunnen zitten', aldus inspecteur-generaal Rob van Lint.

De NVWA verwerpt daarmee de beschuldiging van de Belgische minister Denis Ducarme van landbouw. Die verweet Nederland gisteren op basis van een 'per toeval' verkregen nota van de NVWA te traag te hebben gehandeld, waardoor de huidige eiercrisis kon ontstaan. België ligt zelf onder een vergrootglas omdat het besmettingen met fipronil mogelijk niet tijdig bij de Europese Commissie heeft gemeld.

In de opgedoken nota van 22 juli, gericht aan het Nederlandse kabinet, maakt de NVWA melding van een tip uit november over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. De toezichthouder concludeerde destijds, zo blijkt uit het document, 'dat er geen acuut gevaar voor volksgezondheid, milieu of dierenwelzijn bestond en er dus geen onmiddellijk optreden van de NVWA noodzakelijk was'. Om die reden zijn er vorig jaar ook geen eieren getest.

Waarom staat die melding wel in de in België opgedoken nota?

De NVWA stelt in het stuk dat de zaak pas aan het rollen kwam toen de Belgische toezichthouder FAVV op 19 juni melding maakte van met fipronil besmette eieren bij een Belgisch pluimveebedrijf. De Belgen vermoedden dat een Nederlands bedrijf de bron voor besmetting vormde, waarop de NVWA onderzoek instelde en inderdaad fipronil aantrof bij het bewuste bedrijf dat behandelingen tegen bloedluizen bij leghennen aanbood.

'Onaanvaardbaar' Voor de Tweede Kamer is de kous daarmee niet af. De partijen hebben het kabinet 'gezien de grote onrust' gisteren gevraagd om nog deze week openheid van zaken te geven over het ontstaan en de aanpak van de eiercrisis. Ze willen weten waarom minister Edith Schippers (volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (landbouw) in hun brief van vorige week geen melding hebben gemaakt van de fiproniltip van eind vorig jaar. Waarom staat die melding wel in de in België belande nota? "Ik neem dit heel hoog op", reageerde CDA-Kamerlid Jaco Geurts gisteren. Mocht de NVWA eind vorig jaar niet goed hebben opgelet, dan is dat volgens SP'er Frank Futselaar 'onaanvaardbaar'. Hij wijst erop dat de eiercrisis dan mogelijk niet onder het bedrijfsrisico van boeren valt, maar te wijten kan zijn aan de nalatigheid van de NVWA. De Partij voor de Dieren riep de Kamer gisteren op terug te komen van reces voor een debat, maar een meerderheid wil eerst de nieuwe brief van het kabinet afwachten. Lees verder in ons dossier Gif in Eieren

