NVWA haalt opnieuw besmette eieren uit de schappen

De NVWA, die eerder onderzoek deed naar 181 bedrijven die voorkwamen in de administratie van het fipronil leverende bedrijf Chickfriend, bestudeerde de afgelopen dagen eieren van nog eens een kleine twintig bedrijven. Die kwamen niet voor in de administratie van het Barneveldse bedrijf, maar deden er wel zaken mee. Veertien van deze kippenbedrijven die zichzelf bij de NVWA meldden, moeten nu dicht. De inspecteur-generaal van de warenautoriteit kan niet garanderen dat de zaak hiermee is afgedaan, aangezien de administratie van Chickfriend niet volledig was.

Kippen ruimen

Kippenboeren die besmette kippen hebben kunnen drie dingen doen. Ten eerste: afwachten tot de fipronil door het lichaam van de kip is afgebroken. Hoe lang het duurt voordat een kip ‘gifvrij’ is, is echter onduidelijk. Een andere mogelijkheid is de afbraak van het middel door de kip te versnellen door het beest te laten ruien. Kippen vervangen elk jaar hun verenpak, en met een caloriearm dieet is dat proces te versnellen. De kip in het geheel niet voeren is niet toegestaan. Net als bij afwachten is het ook het effect van ruien om fipronil kwijt te raken onbekend.

De laatste mogelijkheid is alle kippen ruimen: het destructiebedrijf laten komen om de dieren te vergassen en de kadavers mee te nemen. Dat is een flinke kostenpost, maar als de stal daarna weer ontsmet wordt, kan de boer weer productie draaien. Gisteren besloot de rechter in Den Haag in een kort geding dat kippenboeren met fipronil besmette dieren mogen ruimen. Het laten vergassen van de dieren omdat hun economische waarde is verminderd, is niet in strijd met de wet.

De NVWA plaatst op de website een bijgewerkte lijst met de codes van de besmette eieren. De lijst waarop de eicodes staan van eieren met fipronil wordt doorlopend bijgewerkt en kan per dagdeel fluctueren.

