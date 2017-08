NVWA controleert ook kippenvlees

Dat meldde een woordvoerder van de NVWA dinsdag.

Pluimveebedrijven waar fipronil is aangetroffen in de eieren, zijn nu geblokkeerd. De eveneens aanwezige vleeskuikens op zo'n bedrijf mogen alleen na toestemming van de NVWA worden verhandeld. De NVWA geeft zo'n bedrijf pas vrij als na proefslachtingen van kippen zeker is dat het bestrijdingsmiddel fipronil niet in het vlees zit.

Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveesector van LTO, wijst erop dat het maar om een paar bedrijven gaat. ,,Het zijn er echt heel weinig. Het aantal bedrijven dat leghennen en vleeskuikens houdt, is op maximaal twee handen te tellen. De meeste bedrijven kiezen voor het een of voor het ander.''

Hubers vindt deze actie van de NVWA niet nodig. ,,Deze pluimveebedrijven hebben zaken gedaan met het bedrijf ChickFriend dat stallen reinigde met een middel waar het verboden middel fipronil in bleek te zitten. Maar de verschillende bedrijfsonderdelen liggen soms wel kilometers van elkaar vandaan.'' En: ,,We weten dat vleeskuikens geen problemen hebben met bloedluis. Legkippen wel. Die blijven twee jaar in een stal en dan kan de bloedluis zich ontwikkelen.''

Ook volgens de NVWA hebben bedrijven met vleeskippen doorgaans geen last van bloedluis. De kippen leven hooguit zes weken en worden dan geslacht. Daarna wordt de stal schoongemaakt waardoor de mijt niet de tijd krijgt zich te nestelen.

Giftige eieren op een pluimveeboerderij. © Hollandse Hoogte / Rob Voss

Eieren in de supermarkt Het duurt nog zeker tot vrijdag voordat de supermarkten hun voorraad eieren weer op orde hebben. Dat verwacht René Roorda, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). De schappen in veel supermarkten waren afgelopen dagen bijna leeg. De eieren die er nog wel liggen zijn volgens Roorda allemaal veilig. Al kan hij niet uitsluiten dat er nog meer eieren worden teruggeroepen. Dat komt doordat de zwarte lijst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doorlopend wordt bijgewerkt. Op deze lijst staan de codes van de fipronileieren. Afgelopen zaterdag nog is de lijst aangevuld met veertien bedrijven. Het gaat om 'zelfmelders', pluimveebedrijven die niet uit de administratie van bestrijdingsbedrijf ChickFriend naar voren zijn gekomen, maar die zichzelf melden bij de NVWA. "Het kan dus dat eierboeren zich nog schoorvoetend melden", aldus Roorda.

Ontgiftingsperiode Voedingsmiddelen met eieren die besmet zijn met de giftige stof fipronil, kunnen in de schappen blijven liggen. Als het bestrijdingsmiddel er al in zit, zijn de concentraties dusdanig laag dat ze geen gevaar voor de gezondheid vormen, zegt Marian Geluk, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI). Voedselwaakhond Foodwatch vindt het voorbarig om nu al te zeggen dat er geen voedingsmiddelen besmet zijn met te hoge gehaltes fipronil. Eieren worden verwerkt in tal van producten, zoals mayonaise, cake, ijs, brood, kroketten, pasta, pannekoeken, ontbijtgranen en chocolade. De eierboeren van wie bekend is dat zij besmette kippen in hun stal hebben, moeten ondertussen de afweging maken of zij de kippen laten ruimen of niet. Pluimveehouders met jonge leghennen zullen eerder kiezen voor een 'ontgiftingsperiode' van vier tot zes weken. Daarna kunnen de dieren weer verkoopbare eieren leggen. Voor pluimveehouders met oudere kippen is het economisch voordeliger de dieren te ruimen. Zij hoeven de kippen dan niet vijf weken lang te voeren waarna ze slechts korte tijd eieren kunnen produceren voordat ze naar de slacht gaan. Geslachte leghennen worden gebruikt in blikken honden- en kattenvoer. Dat geldt niet voor geruimde fipronilkippen. Die gaan naar het destructiebedrijf. Zes dierenorganisaties protesteerden gisteren in Drenthe tegen het afmaken van besmette kippen. De organisaties stapten eerder naar de rechter om te voorkomen dat pluimveehouders hun besmette dieren zouden doden. Ze werden in het ongelijk gesteld.

