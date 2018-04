NVM: Consument lijdt onder gespannen woningmarkt

De woningmarkt raakt steeds meer in de knel, vindt makelaarsvereniging NVM. Het woningaanbod neemt af, de prijzen lopen verder op en het wordt voor consumenten steeds moeilijker om aan een betaalbare koopwoning naar wens te komen. Dat zei NVM-voorzitter Ger Jaarsma vandaag bij de presentatie van de meeste recente verkoopcijfers.

Eind vorig jaar liep het aantal verkochte woningen voor het eerst sinds de crisis terug. Na die daling met 6 procent zakte de woningverkoop in het eerste kwartaal van dit jaar zelfs met bijna 13 procent. In totaal verwisselden 48.000 woningen van eigenaar. Bij ongeveer tweederde van alle verkopen was een NVM-makelaar betrokken.

Er staan op dit moment 73.000 woningen te koop. Dat is het laagste aantal sinds 2002, en baart de makelaarsvereniging grote zorgen. Jaarsma: “Wij willen dat elke consument in zijn droomwoning zit en dat lukt steeds minder goed.” De NVM waarschuwt al langer voor de toenemende krapte. Die komt onder meer doordat er te weinig nieuwe woningen worden gebouwd.

Senioren zitten vast

Ook ziet de makelaarsvereniging een mismatch. Zo willen senioren van wie de kinderen het huis uit zijn, graag verhuizen naar een ruim appartement met een flink vloeroppervlak of naar een bungalow met een tuintje, maar die zijn nauwelijks te krijgen. Zo houden ze de eengezinswoningen bezet voor het jonge gezin dat daar in wil.

In de stad Groningen is ook enorme krapte. Daardoor stijgen woningen in het noorden van Drenthe in waarde Ger Jaarsma

De problemen doen zich overigens niet meer alleen voor op de overspannen huizenmarkt in Amsterdam. In de stad Groningen is er ook enorme krapte. Daardoor stijgen woningen in het noorden van Drenthe in waarde. En de woningprijzen in Rotterdam en Den Haag lopen nu zelfs sneller op dan in de hoofdstad.

Dat komt onder meer door de komst van expats, weet NVM, en het is een overloopgebied geworden voor Amsterdam. In Den Haag stegen de prijzen van de koopwoningen met 24 procent ten opzichte van een jaar geleden, in Rotterdam met 15 procent. In Amsterdam ging de prijs in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 10 procent omhoog vergeleken met vorig jaar.