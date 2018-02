Nuis wint de dubbel: na goud op 1500 meter ook de snelste op kilometer

Nuis had het voor de rit gezegd: het maakt niet uit wie achter je tweede wordt. Maar bijna werd hij zelf tweede in de laatste individuele schaatsafstand deze Olympische Spelen. Dat de concurrentie kwam van Lorentzen, was wel verwacht. Maar dat het verschil zo klein zou zijn, dat niet.

Want Nuis leek onoverwinnelijk, de laatste weken. Hij won het OKT in een nieuw baanrecord in Thialf. Hij won daarna twee keer een wereldbekerwedstrijd in Erfurt, en hij won de olympische 1500 meter.

Nuis had zijn rit vooraf al helemaal voorspeld. Zo hard mogelijk openen, twee buitenbochten keihard, dan na 600 meter iets voorliggen en op de laatste kruising naar zijn tegenstander Mika Poutala toe schaatsen. Dat lukte wel, maar langzamer dan hij uiteindelijk had gewild. De laatste kruising was Poutala zelfs bijna een sta-in-de-weg.