Nuis in ‘beste rit ooit’ naar Spelen

Met zijn ‘beste rit ooit’ reed Kjeld Nuis zich vanavond (eindelijk) naar de Olympische Spelen. Na zowel in 2010 als 2014 misgegrepen te hebben, liet hij in Heerenveen met een dik baanrecord zien dat hij de allerbeste Nederlander is op de 1000 meter.

Als het goed gaat bij Nuis, dan hoort hij alles. Zijn rondetijden (16,4 en 24,8), het publiek, de aanmoedigingen. “Het ging bijna vanzelf”, zei hij na afloop breed glimlachend. “Ik besef nog niet dat ik naar de Spelen ga.”

Maar dat gaat Nuis wel, en dat is voor het eerst in zijn toch imposante carrière. Acht jaar geleden was hij het slachtoffer van het selectieproces, vier jaar geleden werd hij voor het OKT ziek. Daarna kwam er, in zijn eigen woorden, ‘iets geheimzinnigs’ over het woord plaatsing.

Zijn 1.07,64 was drie tienden sneller dan het oude baanrecord, dat in november werd gereden door de Rus Pavel Koelizjnikov. Op laagland reed nooit iemand sneller.

Nuis groeide dit seizoen naar zijn goede vorm toe, nadat hij bij de NK Afstanden teleurstelde en een week later bij de wereldbeker in Heerenveen ‘als een vaatdoek’ in de rondte reed. In Calgary liet hij zijn vorm zien, hij baalde daarna dat hij Salt Lake City moest inruilen voor het Italiaanse Collalbo. “Alsof je van het beste ijs ter wereld teruggaat naar de Bonkevaart in Leeuwarden.”

Koen Verweij

Zijn rit was des te knapper omdat ook in de rit voor hem heel snel werd gereden. Koen Verweij reed in een goede tijd naar een 1.08,36. Dat was toen nog de vierde tijd die ooit in Thialf werd gereden. Nuis had dat door: “Ik hoorde dat door de speaker. Maar ik wist: ik kan daaronder.”

De derde plek ging naar Thomas Krol. Die zou normaal gesproken een felicitatie moeten krijgen, maar weet ook dat zijn plek mogelijk nog aan de geblesseerde Kai Verbij kan worden toegewezen.

Die twee zijn kamergenootjes (Verbij bleef speciaal voor Krol in het hotel) en goede vrienden. Krol: “Als Kai had gereden was hij in alle eerlijkheid waarschijnlijk voor mij geëindigd. Als iemand in mijn plaats moet rijden, laat het dan Kai zijn. Ik moet om alles voor te zijn me bij de beste twee op de 1500 meter plaatsen.” Die 1500 meter is vandaag, om 17.00 uur.