Nuis: Ik wilde altijd al de snelste van de wereld zijn. Nu ben ik het op de 1000 en 1500 meter

Geef schaatsers op een goed moment in het jaar een ijsbaan op hoogte en de wereldrecords volgen elkaar in razend tempo op. In het Amerikaanse Salt Lake City, bij de laatste wedstrijd van het seizoen, werden dit weekend zes records scherper gezet. Drie bij de vrouwen, drie bij de mannen. Onder meer door Kjeld Nuis, liefst twee keer. Hij is nu de snelste van de wereld op de 1000 meter (1.06,18) en de 1500 meter (1.40,17).

Lees verder na de advertentie

Dat het lukte, was ‘fokking lekker’, op zijn Nuisiaans bij de

Het gaat in sport vaak over grenzen. De grenzen in de schaatssport staan soms heel lang vast, voordat ze in een keer met ruime marge worden geslecht. In Salt Lake City, met het harde ijs, de lage luchtdruk en de ijle lucht op hoogte (de hal ligt op bijna 1400 meter boven zeeniveau), zijn de omstandigheden ideaal.

Gruwelijk hard Zaterdag reden negen schaatsers onder de tot dan toe staande wereldrecords. Nuis reed het tien jaar oude record op de 1000 meter uit de boeken (1.06,18). Dat het lukte, was ‘fokking lekker’, op zijn Nuisiaans bij de NOS. Een wereldrecord was namelijk iets wat hij ‘altijd al wilde hebben’. “Eindelijk een vinkje erachter, hoppa.” Zondag kwam er nog meer bij. Nuis was zo kapot in de laatste bocht van zijn 1500 meter dat hij zijn hand op het ijs moest houden om overeind te blijven. Daarbij schoten de rode blokjes alle kanten op. Maar zelfs mét hand was hij 0,85 honderdsten sneller dan de oude toptijd. “Dit had ik echt niet verwacht. Mijn benen zaten zo vol, het is zo hard gegaan, ik kon niet meer op mijn benen blijven staan. Het is zo gruwelijk hard gegaan.” Dit weekend werden die grenzen wat tijden betreft flink verlegd, op bijna alle afstanden. Steeds sneller ging het, met op de sprintafstand bij de mannen de hoogste maximale snelheid ooit gemeten. De Rus Pavel Koelizjnikov reed zaterdag een klein deel van zijn 500 meter ruim 62 kilometer per uur en kwam mede daardoor uit in een razendsnelle 33,61 met een ronde van 23.95. Nooit reed een schaatser een rondje onder de 24 seconden.

Troostprijs Martina Sablikova reed haar eigen record op de 3 kilometer, Brittany Bowe is nu op de 1000 meter de snelste van de wereld. Zondag was Miho Takagi bij de vrouwen voor het eerst onder de 1.50 minuut op de 1500 meter. Ze was de eerste van een kwartet dat sneller reed dan het record dat in 2015 was gereden dor Heather Bergsma. Bij dat kwartet hoorde ook Ireen Wüst. Zij vertelde in oktober, aan het begin van het seizoen, dat ze haar hel seizoen in dienst zou zetten van één rit. De 1500 meter van zondag. Tijdens het seizoen kreeg ze er een doel bij. Ze wilde goed rijden voor haar beste vriendin Paulien van Deutekom, die ernstig ziek werd en in januari overleed. De gouden race tijdens de WK Afstanden op de 1500 meter in Inzell begin februari was haar moment. In Salt Lake voelde ze zich vermoeid. Toch reed ze nog harder dan ze ooit deed. Alleen viel het niet meteen op: ze werd vierde. Haar ‘troostprijs’, waar ze zelf niet heel blij mee was, was een Nederlands record. De tijden geven ook een indicatie wat er over een jaar zou kunnen gebeuren. Dan zijn de wereldkampioenschappen afstanden, het belangrijkste toernooi van het jaar, op dezelfde plek.