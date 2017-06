Nu wil minister van Justitie zelf ook getuigen voor Senaat

'Gezien de recente getuigenis van Comey voor de inlichtingencommissie van de Senaat, is het van belang dat ik zelf ook de gelegenheid heb om over deze kwesties te spreken', klinkt het in de brief. 'De inlichtingencommissie is het meest geschikte forum voor dergelijke kwesties, aangezien ze een onderzoek heeft opgestart en toegang heeft tot relevante, geclassificeerde informatie.'

Sessions richtte de brief aan Shelby, omdat hij dinsdag normaal gesproken voor diens commissie had moeten getuigen over de begroting van het ministerie van Justitie. Maar omdat hij nu voor de inlichtingencommmissie wil getuigen, stuurt hij viceminister Rod Rosenstein naar die commissie.

Getuigenis Comey zou vorige week tijdens zijn getuigenis rond de banden tussen de Trump-campagne en Rusland hebben verklaard dat Sessions mogelijk een derde keer contact had met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak, zonder daarvan melding te hebben gemaakt. Die kwestie dateert al van de periode dat Sessions voor de Senaat moest verschijnen rond zijn aanstelling als minister van Justitie. Destijds verzuimde hij toe te geven dat hij wel degelijk contacten had gehad met de Russen. Hij kreeg toen de vraag voorgelegd of leden van het Trump-team contact hadden gehad met de Russen tijdens de verkiezingscampagne. Daarop antwoordde hij dat hij daar niets van afwist, terwijl hij wel een paar keer optrad als vervanger voor de campagne. Hij wraakte zichzelf later van het onderzoek rond de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Maar desondanks was hij wel betrokken bij de beslissing om FBI-baas Comey te ontslaan. Dat roept bij diverse Senatoren veel vragen op. Comey werd op 9 mei door president Trump op staande voet ontslagen. Wat daarvoor de precieze reden was, blijft nog altiijd onduidelijk, omdat daarover verschillende versies bestaan binnen het Witte Huis. Critici menen dat Trump met het ontslag het FBI-onderzoek naar zijn team wilde stopzetten.

