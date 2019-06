Nu kameraad Kim meer status heeft, wil China de banden aanhalen

Liefhebbers van de Chinese staatstelevisie keken deze week verbaasd op. Terwijl ze populaire programma’s verwachtten, kregen ze ineens oude propagandafilms voorgeschoteld zoals ‘Slag om de driehoeksheuvel’ en ‘Heldhaftige zonen en dochters’. Het thema van de films: de heroïsche strijd van Chinese soldaten, ‘vrijwilligers’ genaamd, tegen vooral de Amerikanen tijdens de Koreaanse Oorlog.

De films moesten het Chinese publiek warm maken voor het bezoek van president Xi Jinping aan het communistische buurland en bondgenoot Noord-Korea. Xi is de eerste Chinese leider die naar Pyongyang reist sinds 2005. Het gaat zelfs om het eerste officiële staatsbezoek ooit. Vandaag kwam hij aan in de Noord-Koreaanse hoofdstad, die vol hangt met vlaggen en spandoeken die de band tussen de twee ‘bloedbroeders’ bejubelen, morgen vertrekt hij weer.

Tot anderhalf jaar geleden wilde Xi niet eens gezien worden met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, laat staan op bezoek gaan in diens land. De verhoudingen waren behoorlijk gespannen, doordat Kim raketten en kernwapens testte, vaak op momenten die Peking zeer slecht uitkwamen. Noord-Korea gedroeg zich als een lastige peuter die met blokken gooit omdat hij geen aandacht krijgt.

Mislukte toppen

Maar dat veranderde toen Kim wel aandacht kreeg van de leider van het machtigste land ter wereld. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in maart 2018 aan dat hij Kim wilde ontmoeten, een enorme draai na de verbale ruzie tussen de twee leiders voordien. Inmiddels hebben Trump en Kim elkaar twee keer ontmoet, zonder enig resultaat weliswaar. De tweede top, in februari van dit jaar in Vietnam, liep zelfs uit op een regelrechte mislukking.

Toch hebben de twee topontmoetingen Kim duidelijk meer status gegeven, in april van dit jaar ging hij in Moskou langs voor een gesprek met president Vladimir Poetin. Dat maakte het voor Xi interessanter om ook de banden aan te halen. Sinds maart 2018 is Kim al drie keer in Peking op bezoek geweest, in zijn gepantserde trein.