Nu is de videoscheidsrechter zélf voer voor discussie

Meest besproken onderwerp dit WK: de Var. Oftewel de Video Assistent Referee (videoscheidsrechter), die dit toernooi zijn intrede doet in het mondiale voetbal.

De meningen zijn na de eerste speelronde nogal verdeeld. Ja, het maakt de sport eerlijker. Neem bijvoorbeeld Frankrijk-Australië, zaterdagmiddag, waar dankzij doellijntechnologie een schot van de Fransman Pogba (terecht) tot doelpunt werd gehonoreerd. Of een paar uur later, toen de Peruanen eerlijkheidshalve een strafschop kregen toegewezen tegen Denemarken.

Ook Boudewijn Zenden, oud-voetballer van onder andere PSV en Liverpool, houdt vooralsnog gemengde gevoelens over aan de Var op dit WK. "Het systeem is nog niet waterdicht", stelt hij. "Ik heb bijvoorbeeld een aantal handsballen gezien in het strafschopgebied. De ene keer werd dat bestraft met een penalty, de andere keer werd dat niet eens bekeken door de Var."

De videoscheidsrechter kan in vier gevallen toegepast worden op het WK: bij doelpunten, penaltysituaties, (al dan niet) een rode kaart en persoonsverwisselingen. In de eredivisie is er komend seizoen bij elke wedstrijd een videoscheidsrechter. Het afgelopen seizoen deed de 'video referee' al zijn intrede in het KNVB-bekertoernooi.

Van der Ende houdt thuis een lijstje bij met 'negatieve' Var-momenten. Voorbeelden genoeg, stelt hij. Zoals de Spanjaard Diego Costa die zijn Portugese belager Pepe eerst een kaakslag gaf voordat hij kon scoren. Of de Zwitser Zuber, die de Braziliaanse verdediger Miranda opzichtig duwde bij een corner om vervolgens (ongestraft) in te kunnen koppen. En wat te denken van de Senegalese arbiter Diedhiou, die een uitgedeelde klap van de Serviër Prijovic (zelfs na het zien van de beelden) bestrafte met 'slechts' een gele kaart? "Ik heb meer negatieve momenten gezien dan positieve", meent Van der Ende. "Dat is een slechte zaak. Want daarmee geef je tegenstanders van de Var munitie om erop te schieten."

En toch, zegt oud-scheidsrechter Mario van der Ende, valt er genoeg af te dingen op de videoscheidsrechter. "Vooropgesteld: ik ben een groot voorstander van het gebruik van technologische hulpmiddelen", benadrukt Van der Ende. "Maar ik denk dat de Var te snel is ingevoerd. Ik zie nog te veel kinderziektes, die al dan niet veroorzaakt zijn door de geringe kwaliteiten van de mensen achter de schermen. Het niveau is soms onvoldoende."

Leren

Volgens Zenden kan het voetbal op dat vlak nog wat leren van sporten als tennis en hockey, waar spelers ook de mogelijkheid hebben om een Var aan te vragen, zodat een scheidsrechter gedwongen wordt het moment opnieuw te bekijken en te beoordelen. "In het hockey is een 'bal tegen de voet' een overtreding. Dat zou je ook door kunnen voeren naar het voetbal; hands is meteen een penalty in het strafschopgebied - of het nu expres gebeurt of niet. Je zult altijd types hebben die dan bewust tegen een arm proberen te schieten, maar de regel is dan in ieder geval duidelijk."

De Nederlandse voetbalbond KNVB is verheugd dat de videoscheidsrechter wordt gebruikt op dit WK. "Nu de video-arbitrage haar intrede heeft gedaan, zullen overduidelijke fouten verleden tijd zijn", meent Mike van der Roest, projectleider video-arbitrage bij de KNVB.

"Verder is het belangrijk om te blijven benadrukken dat je met de Var de discussie nooit helemaal uit het voetbal weg kan nemen en dit moeten we misschien ook niet willen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om duwen, trekken of handsballen, dan kan het zijn dat de ene scheidsrechter of videoscheidsrechter dat anders interpreteert dan de ander. Het blijft arbitrair."

Na het WK wordt er door wereldvoetbalbond Fifa geëvalueerd over de toekomst van de Var.

