Nu het goed gaat willen we minder werken

Minder werken en meer vrije tijd, ruim 600.000 werknemers klinkt dat als muziek in de oren. Dat zijn er meer dan in het eerste kwartaal van 2014, toen nog 500.000 werkenden minder uren wilden maken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Dat verschil komt voornamelijk omdat het voor veel mensen financieel weer wat beter gaat”, verklaart hoogleraar arbeidseconomie Joop Schippers. Hij is al veertig jaar werkzaam aan de Universiteit Utrecht en heeft de economie alle kanten op zien gaan. “Het is een gebruikelijk patroon dat wanneer het slecht gaat met de economie mensen meer uren willen maken.” Daartegenover staat volgens Schippers dus dat wanneer het goed gaat met de welvaart, mensen minder uren willen maken. “Dan is de verleiding groot om lekker te gaan genieten, je geld uit te geven, op vakantie te gaan, een biertje te drinken. Je hebt immers minder financiële zorgen.”

Bij de vrouwen geeft 14 procent aan minder uren te willen maken terwijl dit bij de mannen op 8 procent zit.

Van de 8,9 miljoen werkenden in Nederland is 84 procent in het eerste kwartaal van 2019 tevreden met het aantal uren dat zij maken. 9 procent geeft aan wel meer uren te willen maken en 7 procent wil dus minder uren werken, concludeert het CBS.

Het aantal mensen dat meer uren wil maken is de afgelopen jaren juist afgenomen. Dat daalde van boven een miljoen mensen in het eerste kwartaal van 2015 naar onder de 800.000 in 2019. “In 2015 was de economie nog aan het opkrabbelen en ging het mensen minder voor de wind”, legt Schippers uit. “Neem bijvoorbeeld de huizenmarkt. Daar ging het in 2014 en 2015 net weer wat beter mee. Maar veel huizen stonden toen onder water en de financiële nood was meer aanwezig. Nu het weer beter gaat zie je dat terug in dit soort stijgingen.”

Vrouwen meer gericht op huishouden Het verschil tussen mannen en vrouwen is ook vrij groot. Bij de vrouwen geeft 14 procent aan minder uren te willen maken terwijl dit bij de mannen op 8 procent zit. Een verschil dat een wat meer traditionele reden heeft, vermoedt Schippers. “De laatste 25 jaar zijn er voor vrouwen op de arbeidsmarkt enorme sprongen gemaakt.” Het aantal werkenden vrouwen is inderdaad flink gestegen. De arbeidsparticipatie van vrouwen lag vorig jaar op 63,2 procent, tegenover 72,5 procent bij de mannen. Vijftig jaar geleden, in 1969, was dat nog 34 om 84 procent. “Ondanks deze vooruitgang zijn vrouwen over het algemeen meer gericht op het huishouden en de kinderen. Daarvoor voelen ze zich meer eindverantwoordelijk dan mannen. Al is dit niet met cijfers te controleren”, voegt Schippers eraan toe. “Overigens is er wel een verschil tussen minder uren willen werken en dat daadwerkelijk doorzetten”, nuanceert de hoogleraar. “Zo willen mensen vaak hun werkgever niet tegen het zere been stoten. Als ze bijvoorbeeld vragen om hun werkweek van 40 uur naar 32 uur te brengen, zijn ze bang dat ze niet meer serieus worden genomen, dat een bepaalde promotie aan hun neus voorbij gaat.” Ook opleidingsniveau speelt een rol. Zo is het aantal werkenden dat minder wil uren maken hoger onder de mensen die een hbo of universitaire studie hebben afgerond, met 9 procent, vergeleken met de lager opgeleide mensen, waar het op 5 procent zit.

Deeltijdwerkers Er is overigens ook een verschil tussen de voltijds -en deeltijd werkenden. De mensen die al in deeltijd werken hebben minder vaak de wens voor meer vrije tijd. Bij de hoogopgeleide wil ruim 10 procent van de voltijds werkenden minder uren maken tegenover 7 procent van de deeltijders, aldus het CBS. Bij de laagopgeleiden zit dit op 7,7 procent versus 2,7 procent.

