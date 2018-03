Nu geen domme fouten meer, moet Max Verstappen denken

Dit weekend begint in Australië het nieuwe Formule 1-seizoen en zoals elk jaar loopt de hype vooruit op de prestaties. Max Verstappen, 's Nederlands bekendste sportman, is weer bijna meteen wereldkampioen. Maar dat kan alleen als auto en hoofd meewerken.

Hij was de rijzende ster, in de woorden van oud-coureur Jan Lammers de 'Messi' van de autosport. Maar Max Verstappen verloor vorig jaar te veel races om serieus mee te rijden om de wereldtitel. Niet alleen door hemzelf. De auto van Verstappen deed niet wat de Limburger wilde, met als gevolg vijf keer een uitvalbeurt. Zijn twee laat in het seizoen geboekte overwinningen bewezen dat het talent er is, mits de auto meewerkt.

Het waren de twee overwinningen die vorig jaar veel gevloek en gemopper maskeerden. Verstappen liet zich soms in niet mis te verstane bewoordingen uit over de technische mankementen. In de auto, en op de persconferenties. Het waren uitspattingen die een toch inmiddels ervaren coureur (hij gaat zijn vierde jaar in) niet meer moet hebben.

Dat zou positief moeten zijn, verwacht oud-coureur Jan Lammers. Maar hij waakt voor al te veel optimisme. De auto's zijn nog niet getest in racesituaties of in regenachtig weer. Bovendien kan Renault, de leverancier van de motor die Verstappen in zijn auto heeft, misschien wel kiezen voor zekerheid boven snelheid. Vorig jaar viel diezelfde motor namelijk te veel uit.

Dat is op basis van de vrije trainingen gisteren en slechts één testmoment, de twee traditionele oefenweken in Barcelona. Waar Verstappen daar vorig jaar amper in actie kwam, reed hij afgelopen maand ronde na ronde op het Catalaanse circuit. Onder de zogenoemde halo, de beschermbuis die dit jaar op de cockpit van de rijders is gezet.

Geen domme fouten meer

Dan: het hoofd. Een rookie is hij niet meer. Verstappen moet geen 'domme' fouten meer maken, vond hij zelf ook voor de camera's van Ziggo. Vorig jaar mislukte dat. In Hongarije reed hij zijn teamgenoot Daniel Ricciardo van de baan, in Italië botste hij vrij onbesuisd op de auto van Felipe Massa. Het waren manoeuvres die hem op standjes kwamen te staan. Ook in woorden kon hij zich hard uitlaten. In Amerika noemde hij vorig jaar de official die hem had bestraft na een inhaalactie een 'mongool'. Dat ging wel wat te ver, vond hij zelf later ook.

Hij zal moeten groeien, zegt Lammers. In een sport waar zoveel op winnaars af komt, is het moeilijk afleidingen te weerstaan. "Gelukkig is hij heel nuchter. Hij is niet een Memphis Depay of een Mike Tyson, die zich te goed doen aan andere zaken dan sport. Hij heeft de discipline, maar moet wel moeite doen."

Gelukkig heeft hij nooit mentale problemen, zei Verstappen maandag in een interview in de Engelse krant The Guardian. Als je al denkt dat je niet goed genoeg bent, dan is er misschien een reden dat je dat denkt, meent hij. In zijn jeugd won Verstappen zo vaak, dat hij nooit aan zichzelf hoefde te twijfelen. En won hij niet, dan zorgde hij wel dat hij de race daarna weer bovenaan stond. Dat is zijn denkpatroon. "Ik denk nooit aan het mentale aspect, omdat ik er nooit problemen mee heb gehad."

Verstappen zal zich, zeker als de auto competitief is met de vorig jaar leidende Mercedes en Ferrari, ook als persoon moeten ontwikkelen in een seizoen waarin geen pitspoezen meer bij zijn auto staan. Zijn uitspattingen zijn uniek in een verder tot in den treure geregisseerde sport. Hij is tenslotte nog maar twintig.

