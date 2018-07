Nu Dumoulin er toch is, wil hij de Tour winnen ook

De rustieke auberge waar Tom Dumoulin verblijft tijdens de rustdag, iets buiten de Zuid-Franse stad Carcassonne, lijkt perfect bij zijn gemoedsrust te passen. Het is er stil, een olijfboom in het midden van de binnentuin wordt omringd door wijntonnen die als tafels worden gebruikt.

Lees verder na de advertentie

In een opgeknapte stal, met oude voederbakken als versiering en kapstokken in de vorm van hoefijzers, stond de huidige nummer drie van de Tour de France uiterst relaxed de pers te woord. Hij begon met het maken van een video. Er waren zoveel camera's en zoveel journalisten dat hij dat tafereel zelf ook even wilde vastleggen. Zoiets had hij in de Giro niet gezien.

Hij mag, maar hoeft niet Volgens Tom Dumoulin zelf rijdt Tom Dumoulin deze Tour beter dan ooit. Misschien wel vanwege dat ene kilootje dat hij nu lichter is dan toen hij in mei de Giro reed. Dat had hij overigens niet extreem gepland. Hij bereidde zich meer 'op gevoel' voor op de Tour. Hij hield zich aan zijn voedingspatroon, maar verloor niet bewust gewicht. Dat hij nu lichter is, kan ook gewoon het warme weer zijn geweest. Het is misschien ook wel de vrijheid die hij in Frankrijk heeft, nu de druk van het presteren er door de tweede plek in de Giro al af is. Dumoulin mag in de Tour, hoeft niet. Maar nu hij er toch is, wil hij ook voor de eindwinst gaan. Dat spreekt hij ook uit. Volgens Tom Dumoulin zelf rijdt Tom Dumoulin deze Tour beter dan ooit Dat mag hij ook uitspreken, omdat in de top-vier van het klassement elke renner wel een 'maar' heeft. Geraint Thomas heeft nog nooit zo lang op deze plek gestaan, Chris Froome heeft ook de Giro gereden (en de Vuelta én de Tour daarvoor) en Primoz Roglic heeft nog nooit drie weken meegestreden om het podium. Ook voor Dumoulin is alles nieuw. In ieder geval is Dumoulin op zijn gemak in Frankrijk. Soms, als hij bijvoorbeeld interviews moet geven voor de start van een etappe, lijkt hij zelfs bijna afwezig. Tegelijk is hij altijd scherp.

Die 'moeilijk-te-lezen'-renner In de auberge maakte Dumoulin zich gisteren klaar voor de mentaal zware derde week. Hij moet er in aanvallen, want zijn gat van 1.50 minuut op Geraint Thomas is in zijn ogen te groot om in de laatste tijdrit te overbruggen. Maar waar, en hoe. Dat moet hij afwachten al naar gelang het scenario. "En weet je, omdat het Team Sky is betekent niet dat dit voor hen geen uitdaging is." Hij is die 'moeilijk te lezen renner', Dumoulin. Zaterdag leek hij heel even te kraken op de steile slotklim naar het vliegveld van Mende. Maar de tien meter die hij daar moest laten, haalde hij in zijn eigen tempo weer in. Sterker nog, hij demarreerde. Dumoulin is heel anders dan concurrenten waar Froome in eerdere jaren tegen moest rijden, zei de Brit op diens persconferentie. Om Dumoulin te verslaan, is een heel andere tactiek nodig. Maar ja, Sky hoeft niet, Dumoulin wel. Zijn ploeg wordt toch gezien als zijn grootste zwakte. Dumoulin heeft geen renners die hem tot op de laatste klim kunnen bijstaan. De discrepantie met Sky is wat dat betreft enorm. Het uitvallen van Wilco Kelderman vlak voor de Tour, door een val op het Nederlands kampioenschap, was een flinke tegenvaller.

Goede sfeer Toch was het team 'medium' tevreden over de drie Alpendagen van vorige week. Op de eerste dag was Dumoulin te vroeg geïsoleerd. Maar de tweede en derde dag reden er genoeg renners van Sunweb van voren, zodat zij zich op beslissende momenten konden laten terugzakken. Bovendien reed Simon Geschke een van zijn beste weken uit zijn carrière. Dumoulin 'bedankte' Geschke door hem zaterdag naar Mende voor eigen kans te laten rijden. "Die jongens moeten drie weken lang heel saai rond mij hangen." Spijt? Ja, op de Alpe d'Huez had hij zijn ketting op het grote blad moeten leggen Tom Dumoulin Het is een bewuste keuze, om de helpers af en toe 'los te laten'. Het zorgt dat de sfeer goed blijft (kijk maar naar de foto). Dat is binnen het team belangrijker dan in een vast stramien opereren. Dumoulin weet zelf ook wel dat hij in een wat eenvoudiger rit ook met iemand minder om hem heen kan overleven. Nog één vraag uit de auberge. Of hij ergens spijt van had gehad, de afgelopen weken. Ja, zei Dumoulin. Hij had het meeste spijt dat hij zijn ketting niet op het grote blad had gelegd op de Alpe d'Huez. Dat kostte hem daar de zege. Over het tijdsverlies richting Mûr de Bretagne, in de eerste week van de Tour, praatte hij niet meer. De fouten daar was hij al vergeten. En toen werd het rustig in het hotel net naast Carcassonne. De camera's gingen uit. Met teamgenoten, vriendin en staf kon Dumoulin lekker gaan barbecueën.

Lees ook: