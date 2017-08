Nu aanbeden, maar straks misschien uitgejoeld

Het goede en het slechte in de sportwereld komen op weg naar het olympisch stadion in Londen al samen. Op de ene banner staat Usain Bolt, de sprinter die het afgelopen decennium symbool stond voor het goede. De 30-jarige Jamaicaan, die op de WK in Londen afscheid neemt, was tien jaar lang het voorbeeld voor de schone sport.

Op een ander gebouw hangt een banner van 'Icarus', de documentaire van de Amerikaanse filmmaker Bryan Fogel die deze week voor het eerst op Netflix te zien is. Icarus vertelt het verhaal van de Russische dopingdokter Grigori Rodtsjenkov, de spil in het dopingschandaal rond de Spelen van Sotsji. De documentaire legt bloot hoe moeilijk het voor sportinstanties is om een eerlijke sport te garanderen in een wereld waarin sporters en landen tot het uiterste gaan om de boel te belazeren.

Als het systeem het niet kan, doen wij het wel, dachten de atletiekfans in Londen. Deze week besloot het publiek op de WK zelf voor rechter te spelen door dopingrecidivist Justin Gatlin publiekelijk aan het kruis te nagelen. De finale van de 100 meter had de laatste Bolt-show moeten worden, maar Gatlin kwam als eerste over de finish en Bolt won brons. Dat vond men niet leuk, het was een pr-ramp voor de organisatie.

Gatlin, die vier jaar straf uitzat en na zijn terugkeer in 2010 nooit meer positief testte, maakte zich snel uit de voeten onder luid boe-geroep. De ceremonie werd prompt verplaatst naar een tijdstip waarop het stadion minder vol zat.

De baas van de internationale atletiekunie IAAF, Sebastian Coe, had ook liever niet willen zien dat iemand met twee dopingschorsingen achter zijn naam goud won. Coe zei tegen CNN dat hij daarom een voorstander is van levenslange schorsingen. Zo'n maatregel zou de geloofwaardigheid van de sport misschien redden. Maar het zou ook onschuldige atleten beschadigen, die per ongeluk een verkeerde stof binnen hebben gekregen. Sommige sporters zijn zo bang dat hun reputatie wordt aangetast door een dopingschandaal, dat ze zelfs de bonnetjes bewaren van alle restaurants waar ze in het buitenland zijn geweest, voor het geval er onbedoeld iets in het eten heeft gezeten. Een positieve test wil nog niet zeggen dat iemand de intentie heeft om de boel te belazeren. Het moeilijke daarbij is dat de enige die dat weet de atleet zelf is. Gatlin heeft bijvoorbeeld altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Neutral Athletes

De Amerikaan is niet de enige die zijn medaille niet uitgebreid zal vieren in Londen. De Russische vlag zal ook niet wapperen in het stadion waar alleen Russische atleten mee mogen doen die hebben aangetoond dat ze dopingvrij lopen. De negentien Russen die in Londen deelnemen heten dan ook geen Russen, maar Authorized Neutral Athletes, met ANA achter hun naam in plaats van RUS. In een poging de geloofwaardigheid van de sport te redden ligt er een voorstel van de Europese atletiekbond bij de IAAF om alle wereldrecords voor 2005 te schrappen, omdat daarvan niet kan worden aangetoond dat ze zonder prestatiebevorderende middelen zijn gehaald. Probleem daarbij is dat de records die schoon zijn gehaald ook zullen verdwijnen.

Om dezelfde reden, het terugwinnen van vertrouwen, werden deze week met terugwerkende kracht ceremonies gehouden in het olympisch stadion. Volgens IAAF-baas Coe het bewijs dat de atletiekwereld niet wegkijkt van de dopingproblematiek. Meerkampster Jessica Ennis-Hill, inmiddels gestopt en zwanger, kreeg goud voor de WK in Daegu van 2011 omdat de winnares Tatjana Tsjernova had gebruikt. De Nederlander Rutger Smit viel tien jaar na dato ook in de prijzen voor zijn bronzen plak in het kogelstoten op de WK in Osaka van 2007.

De atletiekwereld is nog lang niet schoon, blijkt wel uit 58 positieve testen van dit jaar

Wie er in 2027 alsnog een plak krijgt voor één van de onderdelen op de WK in Londen, zullen we later zien. Want de atletiekwereld is nog lang niet schoon, blijkt wel uit 58 positieve testen van dit jaar, meer dan in andere sporten.

Susan Krumins, die zondag samen met Sifan Hassan in de finale van de 5 kilometer staat, kijkt al niet eens meer waar de Ethiopische Almaz Ayana loopt. Op de Spelen in Rio liep Ayana bijna een kwartier van het wereldrecord af. Krumins zette vraagtekens bij dat record, omdat landen als Ethiopië en Kenia niet de infrastructuur hebben om op een goede manier dopingcontroles uit te voeren. Op de 10 kilometer werd het hele veld een rondje gedubbeld door Ayana, die overigens nooit positief is getest of op andere manier in verband is gebracht met doping.

De winnaars met een schone naam, krijgen in Engeland in ieder geval een applaus. Zij staan symbool voor het goede. Nu nog wel.