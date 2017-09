Nu 2000 banen weg, maar wat brengt de toekomst voor het op één na grootste staalbedrijf van Europa?

Tussen de ongeveer 5000 boze hoofden van Duitse staalarbeiders overheerste de kleur rood. Rood van vakbond IG Metall dat petjes en plastic fluitjes uitdeelde, rood van de politieke partijen Die Linke en de sociaaldemocratische SPD die met spandoeken en rode hesjes duidelijk maakten dat de fusie er niet mag komen.

Het gaat om de fusie tussen het Duitse industriële icoon ThyssenKrupp en Tata Steel Europe, in Nederland bekend van de staalfabriek in IJmuiden. Die fusie kondigt zich al tijden aan. Beide concerns hebben het zwaar omdat China goedkoop staal op de Europese markt dumpt. Door samen te gaan, kunnen de twee staalbedrijven besparen op de kosten.

Reorganisaties

Dat heeft wel gevolgen voor de werkgelegenheid. In Duitsland verdwijnen 2000 banen, net zoals bij vestigingen in Wales, Engeland, België en Nederland. De Duitse werknemers pikken dat niet. Daarnaast vertrouwen zij hun topmannen niet. Nu 2000 banen weg, maar wat gebeurt er in de toekomst? Er gaan al geruchten over nieuwe reorganisatierondes na 2020. De bestuurders zijn te vaag over de toekomst, vinden de ondernemingsraad van de staalfabriek en vakbond IG Metall. Dus ging de fabriek in Bochum vrijdag tijdelijk plat.

De stakers voelen zich gesteund door de Duitse minister van werkgelegenheid, Andrea Nahles. De SPD-politicus waarschuwde voor een fusie die ‘tegen elke prijs wordt doorgedrukt’. Het hoofdkantoor van ThyTata, zoals het fusiebedrijf op de spandoeken wordt afgekort, komt in Amsterdam te staan. Nahles begrijpt daar niets van. Nederland brengt weliswaar IJmuiden in, maar dat weegt niet op tegen met name het Duitse gewicht.

Naast het verlies aan banen hebben ondernemingsraad, vakbond en Duitse politici vragen bij de meerwaarde van de fusie. De topmannen van Tata en ThyssenKrupp wijzen op de besparingen van 400 tot 600 miljoen euro per jaar, maar dat zegt niets over toekomstige winsten. Hoe logisch een fusie op papier ook lijkt, in de praktijk leidt het zelden tot succes. Twee van de drie fusies mislukken, zo leert de geschiedenis. Zoals ook nu weer spreken betrokken concerns bij de aankondiging nog vol verwachting over schaalvergroting en synergievoordelen.

Demonstraten met maskers van Heinrich Hiesinger, CEO van Thyssenkrupp © AP

Daarmee doelen bedrijven op schrappen van banen op afdelingen die elkaar overlappen. Bij de loonadministratie, verkoopafdelingen en marketing weet men dan precies hoe laat het is. Het zijn deze afdelingen die de ontslaggolf van het nieuwe staalbedrijf als eerste zullen voelen.

In IJmuiden verdwijnen naar verwachting een paar honderd banen. Veel enthousiasme is er dan ook niet voor de aangekondigde fusie, daar in de fabrieken aan de Noordzee. Zowel de ondernemingsraad als de FNV is tegen. De vakbond heeft de draaiboeken voor acties al uit de kast gehaald.