NS willen via korting de 'hyperspits' ontlasten

Als het aan de NS ligt, krijgen treinreizigers die net buiten het hoogtepunt van de spits rijden, 40 procent korting. Met als gevolg dat de massa forensen meer wordt verspreid in de tijd. Maar om deze korting te betalen, heeft het spoorbedrijf wel 35 miljoen euro nodig van de overheid.

Dat die korting werkt, blijkt volgens de NS uit een experiment met 22.000 reizigers die een bepaald voordeelabonnement hebben. Van deze mensen reisden 3740 mensen in de zogenoemde hyperspits, tussen 7.30 en 8.30. Via de korting werden ze verleid om daarvoor of daarna in te stappen. Uit het experiment bleek dat 205 mensen (oftewel 5,5 procent) bereid waren hun reistijden aan te passen.

Verschil Dat lijkt misschien weinig, erkent een woordvoerder van de NS, maar bij landelijke invoering kan de korting het verschil betekenen tussen een goed gevulde en een te drukke trein. “Het heeft hetzelfde effect als wanneer je de trein met 5,5 procent zou verlengen.” Nu krijgen mensen met een voordeelkaart al 40 procent korting als ze volledig buiten de spits reizen. Dagelijks zou de uitbreiding van de korting volgens de NS 6700 reizigers schelen in de hyperspits. “We verwachten bovendien dat het percentage van 5,5 procent zal stijgen, als er sprake is van een permanente korting.”

Duurzaamheidspotje Maar de 35 miljoen euro voor een permanente korting, heeft NS-topman Roger van Boxtel niet voor handen en dus doet hij een beroep op een duurzaamheidspotje van de overheid waar 300 miljoen euro in zit om jaarlijks te besteden aan projecten die bijdragen aan de klimaatdoelen. De NS verwachten via het uitbreiden van de korting namelijk meer automobilisten te bewegen om de trein te pakken, stelt de NS-woordvoerder. “Dat bespaart weer CO 2 , want de NS rijden volledig op windenergie.” Spelen met de prijs is niet de enige oplossing van de NS voor de drukte tijdens de spits. Zo hebben de NS twee onderwijsinstellingen al zo ver weten te krijgen dat ze de lestijden aanpassen. Ook komen er vanaf december 118 nieuwe sprinters en vanaf 2021 79 nieuwe intercitytreinen.