NS wilden alle risico’s vermijden

Een krachtige storm legde donderdag tot laat op de avond vrijwel het hele treinverkeer plat. Dat vervoerbedrijven zo rigoureus aan de noodrem trokken, toont aan dat risico’s zoveel mogelijk worden vermeden. Ook vrijdagochtend werken die problemen nog door, al rijdt het overgrote deel van de treinen inmiddels weer volgens de normale dienstregeling, aldus de NS.

“Het is sinds 2007 niet zo ernstig geweest”, zegt een woordvoerder van de NS, die bij slechte weersomstandigheden wel regelmatig overgaan op een aangepaste dienstregeling. “Maar de schade was nu te groot.”

Vanwege de razende storm staakten de NS donderdagochtend het complete treinverkeer. Alleen de regiotreinen van Arriva in Groningen en Limburg bleven rijden. Ook buurland Duitsland koos voor die verregaande maatregel. Vooral bovenleidingen moesten het ontgelden, en op de sporen kwamen bomen en andere voorwerpen terecht.

De NS stellen pas achteraf te kunnen zeggen of ze met het platleggen van het treinverkeer niet te voorzichtig zijn geweest: “Je moet het doen met de informatie vóóraf.” Het treinverkeer kwam pas donderdagavond laat mondjesmaat weer op gang.

Voorzichtig

Hoogleraar Wijnand Veeneman, onderzoeker openbaar vervoer aan de TU Delft, beaamt dat vervoerders voorzichtig handelen bij sneeuw en storm: “Maar dat is volgens mij een prima afspiegeling van wat de maatschappij van ze vraagt. Als er wel een ongeluk gebeurt als ze doorrijden, dan wordt dat als onacceptabel gezien.”

Volgens Veeneman speelt er op het hoofdspoornet bovendien nog iets mee: “Vroeg stoppen heeft voordelen voor het snel weer op gang komen. Blijf je deels doorrijden, dan eindigen veel treinen op de verkeerde plek of in een file. Het is dus verstandig om op zo’n stevige manier pas op de plaats te maken.”

Ook bij het Haagse vervoerbedrijf HTM spreken ze van een uitzonderlijke situatie: “Voor zover ik weet hebben we het zo erg nog niet meegemaakt”, zegt een woordvoerster. Vooral kapotte bovenleidingen en omgewaaide bomen noopten de bedrijfsleiding om de boel goeddeels plat te leggen, te beginnen met de trams: “Niet lang daarna zijn ook de bussen gestopt. Het is een maatregel die je niet lichtvaardig neemt maar dit was gewoon te heftig.”

In Amsterdam besloten het GVB en de politie donderdagochtend om de trams naar de remise terug te sturen. Ook werden enkele metrolijnen ingekort en reden sommige buslijnen om.

Het openbaar vervoer in Rotterdam had van de drie grootste steden de minste last van de storm. Wel lag de drukke E-lijn tussen Rotterdam en Den Haag stil.

“Het is helemaal niets in Amsterdam”, grapte de woordvoerder van de RET vanochtend, “Maar wij rijden gewoon door. Maar let wel, er gebeurt niets onverantwoords.”