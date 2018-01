NS waren 'naïef' en stoppen met groepsretour vanwege fraude

De Nederlandse Spoorwegen stoppen vanaf dan met het aanbieden van het zogeheten groepsretour. Het spoorbedrijf besloot hiertoe nadat er grootschalige fraude was gepleegd met deze retourtjes. Een jaar geleden scherpten de NS de voorwaarden al aan, maar het misbruik liep daardoor niet terug. Groepen kunnen nog steeds voordelig samen reizen, maar er gelden dan wel striktere regels.

Een groot manco van het in 2013 ingevoerde groepsretour is dat reizigers niet fysiek met elkaar in de trein hoeven te zitten. Dat geeft tussenhandelaren de kans om de treinkaartjes op grote schaal online door te verkopen. Eerder dit jaar berichtte Trouw dat er verschillende Facebookpagina's zijn waarop tienduizenden Nederlanders de goedkope retourtjes (slechts zeven euro per persoon) kunnen aanschaffen. De grootste Facebookgroep, NS Group-tickets Amsterdam, telt zelfs 65.000 leden.