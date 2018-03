NS waarschuwen voor overlast op Amsterdam CS

Maar volgens NS-topman Roger van Boxtel kan Amsterdam met negen perrons het groeiend aantal treinen en reizigers niet verwerken. En omdat Amsterdam een knooppunt is, zal ook de rest van Nederland daar last van krijgen, zo schrijft Van Boxtel in een brief aan staatssecretaris van infrastructuur, Stientje van Veldhoven.

Lees verder na de advertentie

Als er in de komende jaren nog maar negen perrons over zijn, zullen intercity's moeite krijgen om Amsterdam nog te bereiken

De sporen rond Amsterdam zijn al vol. Als er in de komende jaren nog maar negen perrons over zijn, zullen intercity's moeite krijgen om Amsterdam nog te bereiken, stelt Van Boxtel. Ook voor de internationale treinen wordt het dringen en sprinters zullen niet door kunnen rijden tot het Centraal Station, waardoor ze op Amsterdam Sloterdijk zullen moeten keren.

De verbouwing van de perrons is nodig, omdat zij te smal zijn. Tijdens de spits is er nu al nauwelijks ruimte voor alle reizigers om op de treinen te wachten.

Ook reizigersvereniging Rover is kritisch op de plannen om terug te gaan naar negen perrons. Net als de NS denkt Rover dat het aantal doorgaande treinen zal verminderen, waardoor mensen moeten overstappen en gebruik moeten maken van de toch al drukke tunnels en trappen.

Nu stappen elke dag 180.000 reizigers in en uit op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het aantal reizigers tegen 2040 is gegroeid naar 267.000 per dag.