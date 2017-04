NS verbaasd over boete voor vertragingen Hogesnelheidslijn

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van infrastructuur aan de Tweede Kamer. In het algemeen presteerden de spoorbedrijven in 2016 beter dan de jaren ervoor, stelt Dijksma. “Maar de HSL blijft helaas voor beiden een achilleshiel. Dit moet echt beter."

Ruim de helft van de boete, 1,25 miljoen, is voor de NS omdat die afspraken over voldoende zitplaatsen niet nakwam. Ook hadden reizigers, vooral in de eerste helft van vorig jaar, te veel last van vertraging. ProRail moet 1,05 miljoen betalen omdat minder treinen op tijd reden.

Een extra vervoerder op het spoor Dijksma laat onderzoeken of de treinen vaker op tijd zouden rijden wanneer ook een andere spooraanbieder op de lijn zou gaan rijden. Als dat zo is, gaat Dijksma de NS vragen zich op deze samenwerking voor te bereiden. Dat wordt deze zomer duidelijk. De HSL is een complexe spoorlijn, onder meer vanwege een ander beveiligingssysteem dan op het reguliere spoor. Onderzoekers stelden vorig jaar dat een even grote betrouwbaarheid als de gewone intercity op de HSL niet haalbaar is. Ik heb de brief nog niet eens gezien en moet dit horen via de radio NS-topman Roger van Boxtel Op het gewone spoornetwerk gaat het volgens Dijksma wel goed. Hier zitten de prestaties 'in de lift'. De reisinformatie en de wifi-capaciteit werden verbeterd. Goederentreinen reden vorig jaar minder op tijd, maar dat kwam vooral door werkzaamheden.

Symboolpolitiek NS-topman Roger van Boxtel noemt de boete ‘symboolpolitiek’. “Ik heb het idee dat we in een verkeerd toneelstuk terecht zijn gekomen'', zei hij op NPO Radio 1. “Ik heb de brief nog niet eens gezien en moet dit horen via de radio.” Volgens Van Boxtel wordt er sinds vorig jaar samen met de overheid gewerkt aan verbeteringen. Hij vind het raar dat er ‘een jaar later alsnog een boete’ komt. “De staatssecretaris moet het maar uitleggen. Ik begrijp het niet.” Of het bedrijf tegen de boete in beroep gaat is nog niet duidelijk. Reizigersorganisatie Voor Beter OV wil dat reizigers van de Intercity Direct en de Intercity Brussel geld terugkrijgen vanwege de ‘schandalige kwaliteit’ en de ‘waardeloze treindienst’ die zij hebben gekregen. Helemaal omdat zij daar op een deel van het traject extra voor moeten betalen. De organisatie ziet minder in boetes voor de spoorwegen. Daar heeft de reiziger immers niets aan en ze veranderen niets. Ze heeft liever dat een andere spoorwegmaatschappij de lijn overneemt, ‘die dat wel kan’.

