NS sturen resultaten om minder belasting te betalen

De Nederlandse Spoorwegen gaan de komende jaren hun resultaten zo proberen te sturen dat zij verliezen uit het verleden volledig kunnen compenseren. Dat zegt een woordvoerder van het spoorbedrijf in reactie op vragen over het jaarverslag. Daarin wordt melding gemaakt van 'tax planningsmogelijkheden die indien nodig ten uitvoer worden gebracht'.

De NS hebben nog voor 272 miljoen euro aan verliezen die zij de komende jaren tegen de winst mogen wegstrepen, staat in het jaarverslag 2016. Het staatsbedrijf gaat ervan uit dat dit zal lukken, gezien de verwachte winst in de komende jaren. "Maar mochten de resultaten tegenvallen, dan gaan we proberen die verliezen alsnog volledig te compenseren", zegt de woordvoerder.

De verliezen in Nederland zijn in het verleden mede opgebouwd vanwege een constructie die het staatsbedrijf heeft opgetuigd in Ierland. Daar stond eind 2015 1,2 miljard euro geparkeerd in het dochterbedrijf NS Financial Services, dat treinen koopt en verhuurt aan andere NS-bedrijven.

Afgebouwd

Voor Nederland wordt die constructie afgebouwd op last van minister Dijsselbloem van financiën, maar in het buitenland maken de NS er nog wel gebruik van. De treinen die het Nederlandse staatsbedrijf in Duitsland gaat laten rijden, worden aangeschaft door het dochterbedrijf in Ierland, zo berichtte deze krant gisteren. In 2015 liet minister Dijsselbloem van financiën aan de Tweede Kamer nog weten dat 'het uitgangspunt is belasting te betalen daar waar de activiteiten plaatsvinden'.

Voor buitenlandse concessies dingt NS mee in aanbestedingen in een concurrerende markt, waarbij het van belang is de kosten zo laag mogelijk te houden, om kans te maken de aanbesteding te winnen. Verklaring NS

Uit het jaarverslag over 2015 van de Ierse dochter blijkt dat de NS niet van plan zijn geweest om in het buitenland de Ierse route niet langer toe te passen. Zo meldt NS Financial Services dat het wegvallen van de treinverhuur aan Nederland zal worden opgevangen met verhuur van treinen aan het buitenland. Dat mag, vinden de NS. "Voor buitenlandse concessies dingt NS mee in aanbestedingen in een concurrerende markt, waarbij het van belang is de kosten zo laag mogelijk te houden, om kans te maken de aanbesteding te winnen." Het ministerie van financiën is daarmee akkoord gegaan, stellen de NS.