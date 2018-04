NS lanceren een app die de vrije zitplaats in de trein laat zien

De NS worden steeds moderner. Op het traject tussen Arnhem en Den Bosch kunnen reizigers nu op hun app bekijken in welk rijtuig het druk is en in welk rijtuig het juist rustig is. Aan de hand van de kleuren groen, geel en oranje kan de reiziger makkelijk bepalen waar hij het meeste kans heeft op een zitplaats.

In de strijd tegen de drukte in de trein lijkt dit een vondst, want uit onderzoek van de NS blijkt dat er voor dertig procent van de staande reizigers gewoon een zitplaats in de trein is. Het echter kan nog lang duren voordat er op alle trajecten te zien is hoe druk de verschillende rijtuigen zijn, omdat er eerst verdere technische ontwikkeling nodig is.

Populaire rijtuigen De zogeheten scheve bezetting van treinen heeft verschillende oorzaken. Zo zijn er forenzen die bewust met een bepaald rijtuig reizen, omdat zij dan op een handige plek uit kunnen stappen. Ook zijn er reizigers die het niet de moeite waard vinden om voor een korte reis helemaal naar het andere uiteinde van de trein te lopen om te kunnen zitten. Maar volgens conducteurs heeft ongeveer de helft van de reizigers simpelweg geen idee dat er elders in de trein nog zitplaatsen zijn. Daar valt dus nog wel wat te winnen. Ook omdat het instappen onnodig lang kan duren, als alle reizigers bij de populairste rijtuigen samendrommen. Ongeveer de helft van de reizigers heeft geen idee dat er elders in de trein nog zitplaatsen zijn De gegevens over de drukte per rijtuig op het traject Arnhem-Den Bosch zijn gebaseerd op treintellingen en op data van sensoren op het spoor, vertelt Lynette Joosten, datamedewerker van de NS. “Wij gebruiken historische data van gewichtsensoren die ProRail inzet om vrachtvervoer af te rekenen. Gecombineerd met historische data over het aantal reizigers maken we een voorspelling van de drukte per rijtuig.”

CO2-meting Helaas zijn er in heel Nederland maar 50 van zulke gewichtssensoren, zegt Joosten. Deze methode uitrollen naar andere trajecten is dus niet zo gemakkelijk. Om de druktemeting toch landelijk te kunnen uitrollen kijken Joosten en haar collega’s nu naar de bruikbaarheid van CO2-sensoren in de trein. Deze zitten in de klimaatsystemen van treinen om de temperatuur te regelen. CO2 zit in de lucht die mensen uitademen. Dus hoe meer CO2, hoe meer mensen in het rijtuig. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze data gebruikt kunnen worden om de zitplaatszoeker verder uit te rollen. Tot die tijd blijft het bij omroepen dat er elders in de trein nog plek is.