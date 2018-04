NS gestopt met ontwijking via Ierland: 85 miljoen extra belasting in Nederland

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben eind 2017 per direct een einde gemaakt aan de verhuur van treinen die in Nederland rijden via een dochtermaatschappij in Ierland. Die constructie werd opgericht om minder belasting in Nederland te betalen. Nu de NS stoppen met de ontwijkingsroute, verwacht het voor de periode 2013-2017 zo’n 85 miljoen euro extra belasting te moeten betalen.

Lees verder na de advertentie

Eerder hadde de NS al toegezegd geen nieuwe treinen die in Nederland rijden via de Ierse dochtermaatschappij aan zichzelf te verhuren. Voor buitenlandse concessies – de NS is ook actief in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – blijft het wel gebruik maken van de Ierlandroute. Dat moet wel, vindt het staatsbedrijf, omdat het anders niet kan concurreren met andere spoorbedrijven.

Voor de komende jaren zal het concern ook meer moeten afdragen omdat de winst in Nederland hoger zal uitvallen.

De NS hebben vanaf eind jaren negentig treinen via Ierland aangekocht om deze aan zichzelf te verhuren voor vervoer in Nederland. De afgelopen jaren kwam het spoorbedrijf daarvoor onder vuur te liggen. Toenmalig minister van financiën Dijsselbloem bepaalde, als aandeelhouder van NS, dat het bedrijf geen nieuwe treinen meer via Ierland mocht aanschaffen. De bestaande Ierse huurcontracten zouden uiterlijk in 2033 moeten aflopen.

Na overleg met de Ierse en Nederlandse fiscus hebben de NS besloten om al eind vorig jaar alle treinen die in Nederland rijden op papier ook in Nederland onder te brengen. Aanleiding daarvoor is een onderzoek dat de Belastingdienst was gestart naar de manier waarop de NS de verhuur in de belastingaangifte verwerkte.