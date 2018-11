NS gaan schadevergoedingen betalen wegens vervoer Joden naar kampen

De Spoorwegen verdienden tijdens de Tweede Wereldoorlog omgerekend zo’n 2,5 miljoen euro door Joden naar kamp Westerbork te vervoeren in opdracht van de Duitse bezetter. In september 2005 hebben de NS verontschuldigingen aangeboden voor hun rol tijdens de bezetting, van individuele schadevergoedingen was toen geen sprake. Dat de deur nu wel openstaat, is de uitkomst van een conflict tussen de NS en Salo Muller, wiens ouders met de trein van Amsterdam naar Westerbork zijn vervoerd. Later zijn zij vergast in Auschwitz. Muller dreigde naar de rechter te stappen om een vergoeding te krijgen, ondersteund door advocaat Liesbeth Zegveld. Die noemde de stap van de NS gisteravond in ‘Nieuwsuur’ historisch.

De Franse spoorwegen gingen Nederland voor in het verlenen van vergoedingen. Overlevenden van de Holocaust kregen rond de 80.000, nabestaanden 8000 euro. Hoeveel mensen in Nederland voor een vergoeding in aanmerking komen, is nog onduidelijk.

