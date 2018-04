NS baalt: snellere treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn gaat er voorlopig niet komen

Dat blijkt na gesprekken van de NS met het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn. Ook het overslaan van stations tussen Amsterdam en Berlijn, wat relatief veel tijd kan schelen, is moeilijk te realiseren, omdat de steden langs het traject hun internationale treinverbinding willen houden.

Zoals de NS eerder al bekend maakten, zal de verbinding wel zo’n twintig minuten sneller kunnen worden zodra het niet meer nodig is aan de grens met Duitsland van locomotief te wisselen. Maar bij die tijdwinst blijft het voorlopig.

Dit is een tegenvaller voor NS-topman Roger van Boxtel, die er al enige tijd voor pleit dat de trein op korte Europese afstanden een realistisch alternatief wordt voor het vliegtuig. De verbinding tussen Amsterdam en Berlijn prijkte boven aan zijn wensenlijstje, zo bleek in maart nog bij de presentatie van de jaarcijfers van het spoorbedrijf.

Dat lijkt ook een van de problemen bij de Eurostar. De treinrit van Londen naar Amsterdam is nu weliswaar versneld naar 3 uur en 41 minuten, maar de heenweg duurt nog steeds minstens 4 uur en 45 minuten omdat de Nederlandse overheid nog geen overeenkomst heeft gesloten met de Britse regering over de veiligheids- en paspoortcontroles die voor een directe treinverbinding moeten plaatsvinden. Dit gaat waarschijnlijk nog tot 2020 duren. Peeters: “Als de regering het echt van groot van belang had gevonden, had ze dat nu al geregeld”.

Dat de verbinding met Berlijn niet significant te versnellen is, laat echter zien dat de praktijk ook weerbarstig kan zijn. Snelle internationale treinverbindingen realiseren is een moeizaam proces, zegt Paul Peeters, lector duurzame luchtvaart aan toerismehogeschool NHTV. “De politieke prioriteit ligt bij het binnenlandse treinverkeer, niet bij snelle treinverbindingen met het buitenland.”

Gevoelig

Een ander struikelblok is de techniek, zegt hij. “In Europa wordt nog gewerkt met verschillende veiligheidssystemen, wat grensovergangen lastig kan maken. Bovendien moet je machinisten dan opleiden om met verschillende veiligheidssystemen te werken.” Ook is er bijvoorbeeld nog geen overkoepelend ticketsysteem, zoals in de luchtvaart wel bestaat. “Simpelweg een begin en eindpunt invoeren en kijken hoe je kunt reizen en hoeveel dat gaat kosten, is vaak niet mogelijk.”

Wat het ook lastig maakt, is dat het schrappen van tussenstations vaak heel gevoelig ligt. En dat geldt helemaal voor het passeren van grote tussenstations, zegt Peeters. “Het is nog altijd ondenkbaar dat er een trein direct van Amsterdam naar Zuid-Frankrijk rijdt zonder te stoppen in Antwerpen, Brussel en Parijs. Terwijl dat bij het vliegtuig heel normaal is.”

Ook het cultuurprobleem kan een rol spelen, zegt Peeters. “Zo willen de Fransen bijvoorbeeld dat er voor internationale treinen verplicht gereserveerd wordt, terwijl de Duitsers willen dat mensen ook zonder reservering kunnen reizen. Het kost ze dan moeite om daaruit te komen.”

