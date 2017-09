NRC-correspondent Oscar Garschagen weg na journalistieke fouten

Garschagen heeft in meerdere gevallen andere media geplagieerd, verkeerde citaten gebruikt en uitspraken van verschillende mensen samengevoegd als zijnde een persoon – vaak met een fictieve naam.

“Hij heeft daarmee het vertrouwen geschaad dat de redactie en de lezer in hem stelden”, schrijft hoofdredacteur Peter Vandermeersch in zijn blog op de NRC-website. De krant trekt de stukken waarin journalistieke misstappen zijn aangetoond terug en zet haar onderzoek voort. In gezamenlijk overleg met de verslaggever heeft NRC besloten dat het langdurig correspondentschap van Garschagen per direct ten einde is gekomen.

Carrière Garschagen is een journalist met een enorme staat van dienst Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek aan de Universiteit Leiden Garschagen begon in 1974 als journalist bij Trouw. In 1977 stapte hij over naar de Volkskrant, waar hij verslag deed vanuit Brussel en Washington. Later was Garschagen hoofdredacteur bij het weekblad Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad. Veertien jaar geleden trad hij aan als correspondent bij NRC, waarvoor hij de laatste negen jaar het nieuws uit China versloeg. “Garschagen is een journalist met een enorme staat van dienst”, zegt Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek aan de Universiteit Leiden. “Hij heeft sterke stukken op zijn naam staan en jarenlang goed heeft gewerkt. Dat maakt deze ontdekking extra pijnlijk. Maar de handelswijze van NRC is de enige juiste, vanaf het moment waarop de eerste klachten binnenkwamen heeft de krant open kaart gespeeld.”

Verzonnen citaten, namen en plaatsen De bal kwam begin deze maand het rollen toen de Chinees Zhang Chaoqun, die de afgelopen twee jaar de assistent van Garschagen was, zijn baas ervan beschuldigde citaten, namen en plaatsen te hebben verzonnen. Zhang had de fouten ontdekt toen hij een aantal van Garschagens artikelen opzocht en met Google Translate vertaalde. In eerste instantie ging NRC openlijk achter zijn correspondent staan. Terecht, stelt De Jong. “Elke redactie krijgt dagelijks klachten over haar werk binnen. Je moet je journalisten de kans geven uit te leggen hoe het zit. Blijken er fouten te zijn gemaakt, dan kun je niet anders dan de redacteur in kwestie te ontslaan en een blik in de spiegel te werpen.” In zijn blog schrijft Vandermeersch de controlemechanismes van de krant te zullen bestuderen. NRC is niet de eerste krant waarin foutieve verslaglegging is afgedrukt. Onder meer Trouw heeft met deze problematiek te maken gehad, toen een aantal jaar geleden bleek dat de krant niet in kon staan voor artikelen van journalist Perdiep Ramesar. Hij werd ontslagen.

