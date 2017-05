NRC-correspondent moet Israël uit

Een reportage van Walters uit Hebron van begin 2016 was een bijzondere steen des aanstoots voor de Israëlische overheid. Israël stelde dat het artikel ‘het neersteken van onschuldige joden door Palestijnen legitimeert’. Later dat jaar erkende het land NRC zelfs niet als mediaorganisatie. Vandermeersch: “Ik ben toen bij de Israëlische ambassade in Den Haag langsgeweest. Telkens als er een reden was weggenomen, dook er weer wat anders op. Eerst was onduidelijk welke structuur de krant had, dan weer werd Derk Walters activisme verweten. Het is duidelijk dat er poppenkast is gespeeld. Dat ze hem om de één of andere reden het land uit wilden.”

Wij zien dit als poging van Israël om vrije en kritische nieuwsgaring over dat land te belemmeren

Israël zelf beroept zich op formele visumregels en een niet doorgegeven adreswijziging als reden voor de weigering zijn verblijf te verlengen.

“Wij zien dit als poging van Israël om vrije en kritische nieuwsgaring over dat land te belemmeren. Het lijkt te passen in een strategie van Israël om kritische stemmen te doen verstommen”, aldus Vandermeersch, die de uitzetting ‘ongehoord’ noemt. “Links of rechts is er altijd wel een wrijving met een correspondent in verschillende landen. Dan mail je over en weer, dat hoort erbij. Maar dit begrijpen we niet. Derk doet zijn werk uitstekend in Jeruzalem.”

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) liet vandaag weten Israël meerdere keren te hebben aangesproken op de kwestie. Koenders is dan ook teleurgesteld. “Persvrijheid is een groot goed, journalisten moeten kunnen schrijven wat ze willen.” De Israëlische ambassade was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

