Noussair Mazraoui was altijd een twijfelgeval bij Ajax: ‘Daartegen vechten heeft me gevormd’

Wat de beslissing zal brengen in de topper tussen Ajax en PSV? Misschien wel het hoofd. Om met de woorden van Ajacied Noussair Mazraoui (21) te spreken: “De ploeg met de grootste wil wint”.

Met nog acht speelronden te gaan moet Ajax een achterstand van vijf punten zien te overbruggen op koploper PSV. “Het wordt een mentale strijd”, voorspelt Mazraoui in het zonnetje op trainingscomplex De Toekomst. Voor hem ligt een lijstje met de door hem gespeelde wedstrijden dit seizoen. Het zijn er 44. “Als ik dan tegen mezelf zeg: zo, 44 wedstrijden, ik moet eigenlijk wel vermoeid zijn, dan voel je je ook vermoeid. Terwijl ik gewoon fit ben. Ik voel me goed.”

De juiste keuze

Mazraoui, bezig aan zijn eerste volledige seizoen in Ajax 1, keerde deze week uitgerust terug van de interlandperiode met Marokko, waar hij alleen tegen Argentinië in actie kwam. Zijn seizoen verloopt tot nu toe zeer goed. In februari 2018 maakte Mazraoui zijn debuut bij Ajax, sindsdien is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Ten Hag. “Ik heb veel geleerd”, zegt hij. “Vooral mijn lichaam heb ik beter leren kennen. Ik let op wat ik eet, wanneer ik mijn rust moet pakken en wanneer ik even naar buiten kan met vrienden. Ik moet daarin telkens de juiste keuze maken.”

Elk jaar was er discussie of hij mocht blijven; zijn geringe postuur hielp hem daarbij niet

Mazraoui heeft niet de makkelijkste weg bewandeld in de jeugdopleiding van Ajax. Sinds hij op zijn tiende de overstap van Alphense Boys maakte, was er na elk seizoen discussie of hij mocht blijven. Zijn geringe postuur hielp hem daarbij niet. “Negen, tien jaar lang was er twijfel”, vertelt hij met een bezweet voorhoofd na de training. “Maar ik geef niet op. Nooit. Ze noemden me vroeger ‘bikkel’: ik blijf altijd doorgaan.”

De bodem bereikte hij vier jaar geleden, vertelt Mazraoui openhartig. “Ik speelde niet, kreeg geen vertrouwen en voelde me onzeker. Ik begon er zelf ook in te geloven dat ik er niets van kon. Voetbal is altijd mijn leven geweest. Ik nam het mee naar huis en mee naar school. Ik was minder gelukkig in die tijd.”