Notarissen Ploum berispt om transactie in Panama Papers

Notarissen van Ploum in Rotterdam hadden niet mogen meewerken aan de nepverkoop van een verzekeringskantoor in Ecuador. Dit blijkt uit een nog niet gepubliceerd tuchtrechtelijk vonnis van de Kamer van het Notariaat in Den Bosch dat openbaar is gemaakt door de website Advocatie.nl.

Door die schijnconstructie kon de verzekeraar via een omweg geld overmaken vanuit Brits Anguilla naar Ecuador, waardoor het strenge eisen voor internationale transacties kon omzeilen. Notaris Stan Commissaris en de bij de deal betrokken kandidaat-notaris zijn door de tuchtrechter berispt omdat ze ernstig tekort zijn geschoten in hun rol van 'poortwachter'.

Op 6 april 2016 schreven het Financieele Dagblad en Trouw op basis van de zogeheten Panama Papers gedetailleerd over een aantal internationale constructies die waren opgezet voor buitenlandse bedrijven en vermogende particulieren. Daarbij speelden belastingadvies- en trustkantoor Infintax en notariskantoor Ploum Lodder Princen, sinds februari Ploum, een belangrijke rol.