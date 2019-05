Noorse minister: roken is oké

Als iemand politiek tegenstanders tot op het bot tergt, dan is het de Noorse politica Sylvi Listhaug wel, van de rechts-libertaire Vooruitgangspartij. Als – zeer strenge – minister van immigratie sprong ze al eens in de Middellandse Zee, om te ‘ervaren wat immigranten doormaken’. Alsof je daarachter komt met één duik, briesten haar critici. Als minister van justitie moest ze vorig jaar opstappen na opmerkingen die bij de nabestaanden van de aanslag door Anders Breivik oude wonden openreten.

Nu mag de politica het opnieuw proberen als minister. De gelegenheidsrookster kreeg Volksgezondheid. In haar eerste interview kondigde ze aan dat roken en drinken misschien niet gezond is, maar altijd nog minder erg dan het uithangen van de ‘moraalpolitie’. “Mensen weten wel zo’n beetje wat wel en niet gezond is”. Nieuw beleid zal er niet komen: “Moeten we rokers dan naar de bossen verbannen?”. De Noorse kankerbestrijding vraagt zich intussen hardop af of Listhaug wel weet wat het woord ‘volksgezondheid’ betekent.

