Noord-Nederland probeert Tesla-baas Elon Musk te verleiden

Stel je voor. Elon Musk, baas van Tesla en een van de succesvolste ondernemers van dit moment, is onderweg naar zijn privéjet op vliegveld Vandenberg in Santa Barbara. Wanneer Musk vanachter het stuur van zijn Tesla naar rechts kijkt, ziet hij plotseling een billboard met daarop de tekst: ‘Got 20.000 electric cars? Let’s do business! Call us.’

‘Got 5 million solar panels? Let’s do business! Call us’, staat op het tweede billboard

Musk aarzelt niet. Hij zet zijn auto aan de kant, werpt nog eens een blik op het billboard en haalt zijn smartphone tevoorschijn. De ondernemer toetst snel het telefoonnummer in dat onder de leus staat afgebeeld. Het is een directe lijn naar het kantoor van TopDutch. ‘Hi, this is Elon Musk’, klinkt het in Groningen nadat er wordt opgenomen.

Dit zou een droomscenario zijn, bekent Patrick Brouns. Hij is gedeputeerde van de provincie Groningen voor Economische Zaken en mede-initiatiefnemer van team TopDutch, dat probeert de in 2016 door Musk aangekondigde Europese Tesla Gigafactory binnen te hengelen. Het collectief bestaat uit de gedeputeerden van de drie noordelijke provincies en diverse lokale ondernemers.

Zonneweide Het billboard is een van de twee die team TopDutch gisteren in de VS heeft geplaatst. Het andere exemplaar zal zo nu en dan worden verplaatst tussen het hoofdkantoor van Tesla in Palo Alto en Stanford University, waar Tesla nauw mee samenwerkt. ‘Got 5 million solar panels? Let’s do business! Call us’, staat er op het tweede billboard. Tekst loopt verder onder tweet. Het team van Brouns heeft de afgelopen twee maanden vastgesteld dat Noord-Nederland ’s werelds grootste zonneweide is met een jaarlijkse energieopbrengst van 1,75 gigawatt. “Daarnaast worden er de komende jaren nog zo’n vijf miljoen zonnepanelen geplaatst. Een interessante markt voor Tesla, het bedrijf fabriceert naast elektrische auto’s ook zonnedaken.” De volgende stap was het bellen van vierhonderd bedrijven in Noord-Nederland, met de vraag of ze hun bedrijfsauto’s zouden vervangen door Tesla’s. Vijfenzeventig daarvan waren daartoe bereid. “Dat komt neer op een afzetmarkt voor zo’n twintigduizend Tesla’s hier in het noorden, wat gelijk zou staan aan een omzet van één miljard dollar.”