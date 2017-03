Noord-Koreanen verstoppen zich in ambassade in Maleisië voor moordonderzoek

Archieffoto van Kim Jong Nam, de vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator. © ap

'We hebben geen idee hoe lang ze zich nog in de ambassade willen verschuilen, maar het is een kwestie van tijd voor ze eruit komen', aldus de politiecommandant in een persconferentie. Volgens Khalid Abu Bakar werken Noord-Koreaanse autoriteiten niet mee aan het onderzoek naar de moord op Kim Jong Nam. De halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un werd op 13 februari op het vliegveld in Maleisië om het leven gebracht. Twee verdachten smeerden zijn gezicht in met zenuwgas, een gif dat door de VN wordt gezien als massavernietigingswapen.



De Maleisische politie wil Noord-Koreaanse diplomaten ondervragen over de zaak. Noord-Korea laat dinsdag als tegenmaatregel weten dat Maleisische diplomaten Noord-Korea niet uit mogen. Volgens het regime is de ingreep nodig voor de veiligheid van Noord-Koreaanse diplomaten en burgers in Maleisië. Volgens het staatspersbureau heeft Noord-Korea de hoop dat de zaak spoedig en rechtvaardig wordt opgelost. Maleisië op zijn beurt heeft daarop meteen besloten dat Noord-Koreanen niet Maleisië uit mogen reizen.

VN-spoedzitting om Noord-Koreaanse raketten Zuid-Koreaanse nieuwszender bericht over de Noord-Koreaanse raketlanceringen. © epa Intussen stijgt de internationale verontwaardiging over de Noord-Koreaanse raketlanceringen van maandag. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt woensdag op vraag van Japen en de Verenigde Staten in spoedzitting bijeen. Het spoedberaad is het gevolg van de lancering van vier raketten in de richting van de Japanse Zee maandag, waarvan er drie in een exclusieve economische zone van Japan terechtkwamen.



Noord-Korea laat dinsdag weten dat het een oefening was om te testen of de Amerikaanse militaire bases in Japan getroffen kunnen worden. Volgens de Japanse premier Shinzo Abe heeft de Amerikaanse president Donald Trump hem dinsdagochtend gebeld om te zeggen dat de Amerikanen 'honderd procent' achter Japan staan. Beide landen zouden het er in het gesprek over eens zijn dat Noord-Korea's raketlanceringen een 'duidelijke bedreiging' vormen voor de regio en de internationale gemeenschap.



Op 13 februari kwam de VN-Veiligheidsraad ook al in spoedzitting bijeen naar aanleiding van een eerdere raketlancering, die unaniem werd veroordeeld. De vijftien leden, inclusief Noord-Korea's bondgenoot China, keurden een tekst goed die de rakettest een 'ernstige schending' noemde van de VN-resoluties, die landen verbieden een nucleair of ballistisch programma te hebben.

Raketschild Het Amerikaanse raketafweersysteem in Zuid-Korea moet in april operatief zijn. Dat meldt het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap dinsdag op basis van militaire bronnen. Het Amerikaanse leger laat weten dat de eerste onderdelen van het raketschild al zijn gearriveerd.

De Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) is bedoeld tegen de dreiging van Noord-Korea.



De lanceringen baren de landen rondom het communistische Noord-Korea zorgen. China is daarentegen niet te spreken over de komst van THAAD. Volgens Peking is het raketschild een bedreiging voor de Chinese staatsveiligheid. De plannen voor het raketafweersysteem waren er al, maar werden dinsdag nog eens bevestigd door de Amerikanen.

